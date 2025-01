Die Spannung steigt bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien! In der siebten Etappe verlor Henk Lategan einige Zeit, wodurch Yazeed Al-Rajhi nur noch 21 Sekunden hinter seinem Toyota-Kollegen liegt. Auch Mattias Ekström (Ford) und Nasser Al-Attiyah (Dacia) sind im Rennen um den Gesamtsieg.



Am Sonntag wurde eine Schleife südlich von Ad-Dawadimi gefahren. Gestern hatten die Rettungshelikopter mehrmals ausrücken müssen und sind in der sechsten Etappe geblieben. Erst heute Morgen konnten sie zu ihren Plätzen in Etappe 7 fliegen.



Deshalb wurde die gewertete Speziale verkürzt. Die ersten 188 Kilometer wurden neutralisiert. Schließlich umfasste der gewertete Abschnitt 418 Kilometer. Die Autos nahmen eine etwas andere Route als die Motorräder und hatten keine Spuren zur Orientierung.



Nicht mehr am Start waren die beiden ehemaligen Motorrad-Sieger Toby Price und Sam Sunderland. In Etappe 5 hat sich Sunderland eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, die in Etappe 6 schlimmer wurde. Deshalb entschieden sich die Toyota-Fahrer zur Aufgabe.



Auch das Toyota-Duo Giniel de Villiers und Dirk von Zitzewitz hat das Handtuch geworfen. Von Zitzewitz klagte über starke Nackenschmerzen, die von einem Frontalunfall mit einem anderen Auto in Etappe 3 herrührten. Der Deutsche flog zur Behandlung nach Riad.



Das Mini-Duo Guillaume de Mevius und Joao Ferreira eröffnete den Tag. Al-Attiyah folgte als Dritter, während Al-Rajhi als Fünfter losfuhr und Lategan als Siebter. Hintere Starter hatten in den Dünen wie immer Vorteile, aber Lategan tat sich schwer.



Lucas Moraes hat gestern aufgrund von technischen Problemen an seinem Toyota dreieinhalb Stunden verloren. Der Brasilianer startete deshalb als 27. und rollte das Feld von hinten auf. Moraes führte die Zwischenwertung schon nach 89 Kilometern an.



Auch bei den folgenden Zwischenzeiten lag Moraes vorne. Dann gab es eine Entscheidung der Rennleitung. Bei Kilometer 158 war das Roadbook falsch. Einige Topfahrer hatten sich verfahren. Ein Abschnitt von 20 Kilometern wurde aus der Wertung genommen.



Schließlich sicherte sich Moraes seinen ersten Tagessieg in diesem Jahr. Ein starkes Ergebnis zeigte Ford, denn Ekström und Mitchell Guthrie belegten die Plätze zwei und drei. Auf Rang vier folgte Al-Attiyah, der damit etwas Boden gutmachen konnte.



Vierkampf um den Gesamtsieg wird spannend



Al-Rajhi wurde Siebter, während Lategan knappe 20 Minuten auf Moraes verlor und im Tagesergebnis nicht in den Top 10 auftauchte. Damit spitzte sich das Toyota-Duell um die Gesamtführung richtig zu.



Lategan hat nur noch 21 Sekunden Vorsprung auf Al-Rajhi. "Bei Kilometer 180 hat irgendetwas mit dem Roadbook nicht gestimmt", berichtet Al-Rajhis Beifahrer Timo Gottschalk über den Roadbook-Fehler. "Wir sind Ende kreuz und quer durch die Canyons gedüst."



"Dabei haben wir uns im Staub beinahe gegenseitig über den Haufen gefahren. Am Ende haben wir willkürlich eine Richtung eingeschlagen - und zack, die hat gepasst. Bis ins Ziel war es dann ein harter Kampf und keiner wusste, wo er steht."



Denn erst als die Autos im Ziel waren und die Rennleitung diese 20 Kilometer herausgerechnet hatte, stand ein Ergebnis. Auch Ekström ist wieder in Schlagdistanz gekommen, denn als Dritter hat der Ford-Fahrer nur zehn Minuten Rückstand.



Al-Attiyah hat ebenfalls vor allem auf Lategan Zeit gutgemacht. Der Dacia-Fahrer ist weiterhin Vierter, aber nur noch 22 Minuten hinter der Spitze. Nur noch zwölf Minuten fehlen Al-Attiyah auf das Podium.



Morgen geht es weiter Richtung Hauptstadt Riad. Die Strecke beträgt 733 Kilometer. Erneut nehmen die Motorräder eine andere Route als die Autos. Der gewertete Abschnitt für die Autos umfasst 487 Kilometer.



Ergebnis der 7. Etappe (Top 10):

01. Moraes/Monleon (Toyota Hilux) - 4:01:49 Stunden

02. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +7:41 Minuten

03. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +9:28

04. AL-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +11:15

05. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +11:38

06. Gutierrez/Moreno (Dacia Sandrider) +12:00

07. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +12:48

08. Variawa/Cazalet (Toyota Hilux) +13:13

09. Yacopini/Oliveras (Overdrive Toyota Hilux) +16:00

10. Gastaldi/Metge (Century) +16:28



Gesamtwertung nach 7 von 12 Etappen (Top 10):

01. Lategan/Cummings (Toyota Hilux) - 37:13:08 Stunden

02. Al-Rajhi/Gottschalk (Overdrive Toyota Hilux) +0:21 Minuten

03. Ekström/Bergkvist (M-Sport Ford Raptor) +10:25

04. Al-Attiyah/Boulanger (Dacia Sandrider) +21:57

05. Guthrie/Walch (M-Sport Ford Raptor) +40:01

06. Serradori/Minaudier (Century) +54:20

07. Yacopini/Oliveras (X-raid Mini) +1:13:05 Stunden

08. Quintero/Zenz (Toyota Hilux) +1:28:32

09. Ferreira/Palmeiro (X-raid Mini) +1:58:25

10. Baragwanath/Cremer (Century) +2:07:38



BIKES: Sanders gewinnt Etappe 7 und baut Vorsprung aus



Im Duell KTM gegen Honda wechselte das Momentum in der siebten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien wieder zu KTM. Daniel Sanders eroberte den Tagessieg und vergrößerte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Tosha Schareina wieder auf eine Viertelstunde.



Am Sonntag wurde eine Schleife südlich von Ad-Dawadimi gefahren. Gestern hatten die Rettungshelikopter mehrmals ausrücken müssen und sind in der sechsten Etappe geblieben. Erst heute Morgen konnten sie zu ihren Plätzen in Etappe 7 fliegen.



Deshalb wurde die gewertete Speziale verkürzt. Die ersten 188 Kilometer wurden neutralisiert. Schließlich umfasste der gewertete Abschnitt 411 Kilometer. Die Motorräder nahmen eine etwas andere Route als die Autos.



Ricky Brabec eröffnete die Etappe vor seinem Honda-Teamkollegen Adrien van Beveren. Sanders startete als Neunter und hatte damit einen Vorteil, um seinen Vorsprung in der Gesamtwertung wieder zu vergrößern.



Das zeigte sich von Beginn an. Sanders hatte bis Kilometer 90 schon die beste Zwischenzeit. Aber auch Schareina, der als Vierter gestartet war, navigierte in den Dünen gut und lag nach 117 Kilometern in der virtuellen Wertung knapp vor Sanders.



Nach 154 Kilometern war das Duell um die Gesamtführung wieder umgedreht. Auf der Strecke holte Schareina seine Teamkollegen van Beveren und Brabec ein. Von den Spitzenfahrern ließ Brabec am meisten Zeit liegen.



Tosha Schareina der einzige Herausforderer



Sanders hatte zwar bessere Zwischenzeiten als Schareina, aber Schareina sammelte mehr Zeitgutschriften. Es gab wieder eine Sekunde pro Kilometer. Die meisten Boni sammelte van Beveren, der das Feld seit Kilometer 34 anführte.



Auch beim letzten Checkpunkt nach Kilometer 373 hatte Sanders im virtuellen Klassement die Nase vorne. Schließlich sicherte sich der Australier inklusive Prolog schon seinen fünften Tagessieg in diesem Jahr.



Sanders gewann 3:47 Minuten vor Schareina und fünfeinhalb Minuten vor Pablo Quintanilla (Honda). Damit vergrößerte Sanders seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf Schareina wieder auf 15 Minuten. Van Beveren hat als Dritter bereits 26 Minuten Rückstand.



"Es war eine sehr schnelle Etappe", berichtet Sanders. "Zu Beginn technisch, dann regnete es stark. Aber ich hatte gut sichtbare Spuren vor mir. Deshalb konnte ich Navigationsfehler, die sie gemacht haben, vermeiden. Mein Speed, meine Konzentration und mein Kopf waren gut."



Der größte Verlierer der siebten Etappe war Brabec, der weitere zehn Minuten auf Sanders einbüßte. Damit summiert sich der Rückstand des Titelverteidigers in der Gesamtwertung auf bereits 33 Minuten.



Für Mason Klein ist die Rallye zu Ende. Der US-Amerikaner stand bei Kilometer 319. Seine Kove hatte einen Motorschaden.



Rally2: Canet baut Vorsprung auf Ebster aus



In der Rally2-Wertung fiel bei Edgar Canet (KTM) das Roadbook-Tablet komplett aus. Er bekam von einem Helikopter ein neues Gerät gebracht. Dadurch kam er erst mit deutlicher Verspätung ins Ziel, aber seine Zeit war sehr gut.



Im Tagesergebnis belegte Canet den zweiten Platz. In der Rally2-Wertung nahm der Spanier dem Österreicher Tobias Ebster (KTM) neuneinhalb Minuten ab. Damit führt Canet nun die Rally2-Gesamtwertung 21:25 Minuten vor Ebster.



Morgen geht es weiter Richtung Hauptstadt Riad. Die Strecke beträgt 731 Kilometer. Erneut nehmen die Motorräder eine andere Route als die Autos. Der gewertete Abschnitt umfasst 485 Kilometer.



Ergebnis der 7. Etappe (Top 10):

01. Daniel Sanders (KTM) - 4:10:33 Stunden

02. Edgar Canet (KTM) +3:36 Minuten

03. Tosha Schareina (Honda) +3:47

04. Pablo Quintanilla (Honda) +5:27

05. Adrien van Beveren (Honda) +6:56

06. Luciano Benavides (Honda) +7:24

07. Jose Ignacio Cornejo (Hero) +8:04

08. Rui Goncalves (Sherco) +8:46

09. Lorenzo Santolino (Sherco) +9:27

10. Ricky Brabec (Honda) +10:01



Gesamtwertung nach 7 von 12 Etappen (Top 10):

01. Daniel Sanders (KTM) - 39:29:22 Stunden

02. Tosha Schareina (Honda) +15:33 Minuten

03. Adrien van Beveren (Honda) +26:07

04. Ricky Brabec (Honda) +33:19

05. Luciano Benavides (KTM) +37:32

06. Skyler Howes (Honda) +38:48

07. Pablo Quintanilla (Honda) +46:19

08. Jose Ignacio Cornejo (Hero) +52:43

09. Lorenzo Santolino (Sherco) +1:18:55 Stunden

10. Edgar Canet (KTM) +1:20:35