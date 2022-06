Den vierten Staatsmeisterschaftslauf im Kärntner St. Veit wird Daniel Mayer wohl lange nicht vergessen: Mit seinem Co-Piloten Jürgen Klinger setzte er mit seinem PS-unterlegenen Peugeot 208 R2 gleich mehrere Ausrufezeichen, und avancierte damit auch zum Liebling der Fans. Am Ende gab es für das Duo Platz 15 in der Gesamtwertung und P7 in der 2WD-Meisterschaft. Es wäre aber noch weit mehr möglich gewesen ...



Mayer legte an beiden Tagen einen starken Auftritt hin, fuhr konstant gute Zeiten, und war am besten Weg, in die Top 10 zu fahren. Da machte ihn dann aber auf der vorletzten Prüfung eine defekte Kupplung einen Strich durch die Rechnung: Er verlor über zwei Minuten, konnte die letzte SP nur im „Schongang“ absolvieren, schaffte es aber, ins Ziel zu kommen.



Daniel Mayer: “Vor der Rallye wäre ich mit dem nun erreichten P15 sehr zufrieden gewesen. Jetzt im Ziel bin ich richtig sauer darüber. Denn ohne dem Defekt wäre der Sprung in die Top Ten möglich gewesen. Schlussendlich muss ich aber froh sein, dass ich es überhaupt noch ins Ziel geschafft habe. Ich habe mich an beiden Tagen sehr gut gefühlt. Und auch die Zeiten haben gepasst. Ich glaube auch, dass ich mit dieser Veranstaltung wieder einen großen Schritt nach vorne gemacht habe. Das nehme ich als Positivum einfach mit.“