Rallye Weiz: Bericht Mayer

Für Daniel Mayer endete gestern auch die Rallye Weiz mit einer Zielankunft: Der junge Niederösterreicher klassierte sich mit Co-Pilotin Alessandra Baumann mit seinem Peugeot 208 R2 beim fünften Staatsmeisterschaftslauf in der Gesamtwertung auf Rang 17, in der R2-Klasse gab es den sechsten Rang.



Eigentlich war der Einsatz in Weiz gar nicht geplant. Zum einen, weil beim Check nach der Hirter Rallye nicht nur eine kaputte Kupplung, sondern auch ein defektes Steuergerät festgestellt wurden – und in Zeiten wie diesen ist es mit Ersatzteilen nicht so richtig lustig. Dazu kam, dass Stamm-Beifahrer Jürgen Klinger schon lange im Voraus seinen Familienurlaub geplant hat.



Doch dann ging alles Schlag auf Schlag: Nachdem die Kupplungsteile rechtzeitig eingetroffen sind, entschloss sich Mayer kurzfristig, in Weiz an den Start zu gehen. Auch deshalb, weil Alessandra Baumann sofort zusagte, erneut für Klinger einzuspringen. Blieb jetzt nur noch das neue Steuergerät ...



„Mir wurde versichert, dass ich es am Freitag bekomme. Deshalb sind wir auch am Mittwoch nach Weiz gefahren, haben Donnerstag die Besichtigung gemacht. Na ja, und Freitag war das Gerät dann auch pünktlich da“, erzählt Mayer, der sich sehr auf das Antreten gefreut hat: „Die Sonderprüfungen in und um Weiz sind wirklich sehr schön. Dazu hatte ich auch noch eine Rechnung offen. Denn zuletzt bin ich in Weiz zweimal in Serie ausgefallen.“



Das mit dem möglichen dritten Ausfall in Serie hat sich erledigt. Denn Mayer fuhr dann an beiden Tagen fast fehlerfrei, und war dann gestern Abend sehr happy über seine Zielankunft: „Wir haben alles gegeben, viel mehr ist aktuell mit dem PS-Nachteil einfach nicht möglich. Aber ich kann mich nur immer wieder wiederholen – mir tut jeder Kilometer gut, ich lerne bei jeder Rallye dazu.“