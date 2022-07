Rallye Weiz: Bericht Nothdurfter

Alois Nothdurfter und Andreas Bartel sind mit großen Hoffnungen in die Rallye Weiz in der Steiermark gegangen, die sich teilweise auch erfüllt haben. Über den Verlauf des ersten Tages (Freitagesetappe) würden sie sich dennoch nur ungern äußern: Elektrikprobleme und falsche Reifen machten ihnen zu schaffen. Damit kam die an sich brachiale Power des Ford Sierra RS Cosworth eben dann nicht so sehr zur Geltung, wie es im Sinne seiner Erbauer gewesen wäre: Die erste Prüfung wurde an der 13. Stelle unter allen EHRC-Teilnehmern beendet, die zweite auf Platz 16. So ähnlich ging es auch danach weiter. Nachdem Alois Nothdurfter und Andreas Bartel die dritte Wertungsprüfung auf Platz 14 beendet hatten, die vierte auf Platz 16 und die fünfte an der 15. Stelle, blieb auch in der Zwischenwertung der sehr undankbare 16. Gesamtrang.



Die Samstages-Etappe brachte allmählich Besserung. Die Eröffnungsprüfung Thannhausen I mußte nach den ersten sieben Teilnehmern neutralisiert werden, der Gollersattel brachte für Alois Nothdurfter und Andreas Bartel immerhin eine Verbesserung um drei Plätze in der Zwischenwertung. Bis nach der neunten Prüfung konnten noch einmal zwei Plätze gewonnen werden. Danach gelang der Sprung in die Top-Zehn der EHRC-Wertung, und allmählich begann sich ein Duell um die Position des zweitbesten Österreicher-Teams mit der wiederum sehr starken Besetzung Hans-Georg Lindner/Gina Schütter herauszukristallisieren. Auf Passail I konnten Nothdurfter/Bartel mit einer 7. EHRC-Zeit ein persönliches Glanzlicht setzen, das brachte ihnen eine Verbesserung auf den neunten Platz. Zudem konnten sie das Team Lindner/Schütter in der Zwischenwertung überholen. Auf den Abschlussprüfungen trat das massive Handicap eines Materialbruchs an einer Bremsscheibe auf, doch mit einer jeweils 11. und 9. Zeit konnten Alois Nothdurfter und Andreas Bartel die Rallye Weiz mit doch recht guten Haltungsnoten erfolgreich zu Ende bringen. „Die Rallye ist super“ – so das Resümee des sichtlich zufriedenen Alois Nothdurfter.



Der wiederum ist bereits für seinen nächsten Einsatz gerüstet: die Lahti Historic Rally vom 11. bis 13. August. Gemeinsam mit Siegfried „Sigi“ Schrankl, der in früheren Jahren mit Hermann Gassner Senior ein geradezu legendäres Erfolgsteam bildete, und dem wieder gesundeten Ford Lotus Cortina soll es in Finnland mal quer, mal hochfliegend dahingehen. Je nach Streckenverlauf…