Rallye Weiz: Vorschau Rosenberger

Die 13. Auflage der Rallye Weiz ist für Kris Rosenberger ein weiterer Heim-Event. Nachdem der gebürtige Kanadier seinen Lebensmittelpunkt schon vor Jahren aus Niederösterreich in die Steiermark verlegt hat, darf er sich in dieser Saison über gleich drei „Heimspiele“ freuen: nach der Rebenland Rallye zum Saisonauftakt und der Hartbergerland Rallye wartet mit der Rallye Weiz nun das nächste steirische Highlight auf ihn und seinen oberösterreichischen Co-Piloten Sigi Schwarz.



Das seit Jahrzehnten erfolgreiche Duo kehrt an diesem Wochenende aber gleichzeitig auch an die Stätte ihrer wahrscheinlich größten „Brez’n“ zurück. Der epische Abflug von Rosenberger und Schwarz – im Vorjahr noch in einem angemieteten Skoda Fabia R5 – wurde von gleich zwei Videofilmern eingefangen, hunderttausendfach geteilt und fand sogar Eingang in diverse „Crash of the year“ Zusammenschnitte… „Auf diese Art von Ruhm hätten wir aber gerne verzichtet“, so Kris Rosenberger retrospektiv, der allerdings auch anmerkt, dass der Abflug für ihn und Co Schwarz längst abgehakt ist: „Sonst hätten wir uns nicht gleich danach wieder in ein Auto setzen dürfen. Das gehört zu unserem an sich schönen Sport leider dazu. Und irgendwie hat es auch gezeigt, wie sicher die Autos geworden sind, Gott sei Dank. Zu Beginn meiner Karriere wäre so ein Abflug mit Sicherheit weit weniger glimpflich ausgegangen.“



Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass Kris Rosenberger jetzt leichtsinniger unterwegs wäre, ganz im Gegenteil. Seinen VW Polo GTI R5 wird er in Weiz zwar einmal mehr schnell, aber sicherlich kontrolliert über die schnellen Asphalt-Sonderprüfungen bewegen, liegt doch der Fokus noch mehr als sonst auf einer Zielankunft in den vorderen Punkterängen: „Wir liegen ja, für uns selbst ein wenig überraschend, auf dem hervorragenden dritten Gesamtrang der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft, und natürlich möchten wir diese Position halten. Dafür brauchen wir so viele Punkte wie möglich, also steht die Zielankunft – möglichst weit vorne im Feld – natürlich im Vordergrund!“ Los geht’s heute Freitag, den 15.07.2022, um 13:00 Uhr, die Zielankunft des Siegers wird am Samstag, den 16.07.2022, um 18:55 Uhr erwartet.