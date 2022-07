Rallye de Luxembourg: Bericht Julian Wagner

Nach dem Sieg bei der Sezoens Rally, dem letzten Lauf zum Stellantis Rally Cup Belux, lieferte sich Julian Wagner gemeinsam mit Copilotin Hanna Ostlender im Opel Corsa Rally4 bei der Rallye de Luxembourg einen harten Sekundenfight mit dem zweifachen Europameister Marijan Griebel.



Nachdem das Duo Wagner/Ostlender bei sieben gemeinsamen Rallyes sieben Siege in Folge feiern durfte, beendeten sie die Rallye dieses Mal nur ganz knapp auf Platz zwei.



„Marijan Griebel hat die Rallye Luxembourg in der Vergangenheit bereits dreimal gewonnen und kennt sich daher bestens auf dem luxemburgischen Terrain aus. Uns war von Beginn an bewusst, dass es sicherlich keine leichte Aufgabe wird hier zu gewinnen, aber dieser Herausforderung wollten wir uns natu?rlich stellen. Wir haben gezeigt, dass wir, auf fu?r uns völligem Neuland, auf Anhieb mithalten können“, resu?miert Wagner zufrieden im Ziel.



„Der Kampf um jede Zehntelsekunde hat richtig Spaß gemacht. Am Ende fehlten uns gerade einmal 4,5 Sekunden auf den Sieg, das ist auf den fu?r uns völlig unbekannten Strecken so gut wie nichts, daher können wir mit unserer Leistung durchaus sehr zufrieden sein.“, so Wagner weiter, der sich schon jetzt auf den nächsten Lauf zum Stellantis Rally Cup Belux freut.



Bei der Rallye Omloop von Vlaanderen geht es Anfang September sowohl fu?r Wagner als auch Griebel auf unbekanntem Terrain weiter, sodass hier wieder ohne Streckenvorkenntnisse gleichermaßen um den Sieg gekämpft werden kann.

Fu?r Julian Wagner und Hanna Ostlender geht es allerdings zuvor noch in Österreich weiter. Schon am kommenden Wochenende wollen sich die beiden bei der Rallye Weiz den 2WD Staatsmeistertitel fru?hzeitig sichern. Nachdem sie hier bereits alle 4 Läufe souverän gewinnen konnten, möchten sie den Kampf um den Titel nun nach nur 5 Läufen vorzeitig fixieren.