Rückblick Gravelday & eine Einladung

Günther "Knobi" Knobloch und sein Team werfen einen letzten Blick in den Rückspiegel auf den Gravelday in Rappolz und planen gleichzeitig am nächsten Termin: ŠKODA LIVE ERLEBEN. Ein Event am Samstag, dem 1. Oktober bei Porsche Graz Liebenau von 10.00 bis 17.00 über die Bühne geht.

Günther "Knobi" Knobloch und sein Team werfen einen letzten Blick in den Rückspiegel auf den Gravelday in Rappolz und planen gleichzeitig am nächsten Termin: ŠKODA LIVE ERLEBEN. Ein Event am Samstag, dem 1. Oktober bei Porsche Graz Liebenau von 10.00 bis 17.00 über die Bühne geht.

Am Samstag dem 24. Oktober trafen sich Freunde des Rallyesports am Männerspielplatz in Rappolz, um am Schotter zu driften – einige davon auch im teameigenen Fabia Rally2. Die meisten davon als Co-Pilot am Beifahrersitz; am Steuer saßen an dem Tag überwiegend der Ex-Rallye Welt- und Europameister Andreas Aigner, der an seinem Geburtstag sichtlich Spaß daran hatte, den Mitfahrerinnen und Mitfahrern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, und der Drittplatzierte der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft 2022 – Günther Knobloch. Einige Partner des Teams Speedlife-Knobi.at waren extra aus Kärnten angereist, um die Performance des vierfachen WRC2-Weltmeisterfahrzeuges hautnah zu erleben. Es gab aber auch die Möglichkeit, mit anderen Allradfahrzeugen selbst zu driften – neben dem Knobi-Fabia waren vier weitere Fahrzeuge auf der Strecke, die angereisten Rallyefreunde nutzen das gute Wetter und die lockere Atmosphäre darüber hinaus für Benzingespräche.



Die Rally2-Technik wurde vergangenes Wochenende aber auch am Fahrersitz aus „live erlebt“, Günther Knobloch dazu: „Die Reaktion von motorsporterfahrenen Piloten - die zum ersten Mal einen ŠKODA FABIA Rally2 selbst bewegen dürfen - vom Beifahrersitz aus mitzuerleben, macht mir immer wieder Freude. Sichtlich beeindruckt war bis jetzt noch wirklich jeder, der die Gelegenheit dazu hatte – zumeist ist es aber eher überschwängliche Begeisterung bis hin zur Fassungslosigkeit, über das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten dieser unglaublich präzisen Fahrmaschine.“



ŠKODA LIVE ERLEBEN ist auch das Motto einer Veranstaltung, die am Samstag dem 1. Oktober bei Porsche Graz Liebenau von 10.00 bis 17.00 über die Bühne läuft. Live vor Ort ist bei dem Event auch der ŠKODA Rally2 des Team Speedlife.Knobi.at und Günther Knobloch, der allen Rallyefans nähere Einblicke in der Rally2-Technik gewährt. Zudem werden actionreiche Videos der österreichischen Rallye-Staatsmeisterschaft 2022 gezeigt, bei der ŠKODA FABIA-Piloten die Plätze 1 und 3 belegen konnten. Der Eintritt ist frei – das Team freut sich auf einen netten Nachmittag mit Freunden der Marke ŠKODA und Rallyefans in Graz.