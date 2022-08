Saarland-Pfalz Rallye: Bericht Pröglhof

Auf Anhieb verlief die Zusammenarbeit im Auto problemlos, Pröglhöf steigerte sich konstant über die Rallye und konnte ohne viel Risiko ein tolles Ergebnis einfahren.



„Christina hat mit mir an meinem Aufschrieb gearbeitet und mir im Auto viel Feedback gegeben. Zusätzlich haben wir mit Luca Waldherr akribisch die Onboards analysiert. Dank der großartigenArbeit des Teams von STARD & WMS habe ich viel dazulernen können“, so Pröglhöf.



Die intensive Zusammenarbeit machte sich auch an den Zeiten bemerkbar und somit feierte der junge Nachwuchsfahrer mit Rang 4 sein bestes Ergebnis in der Saison. Das Duo konnte ebenfalls auf der Powerstage einen zusätzlichen Punkt einfahren. Mit der starken Leistung wurden zwei Plätze in der Jahreswertung gutgemacht.



Schon in zwei Wochen geht das Team bei der Rallye Mont-Blanc in Frankreich wieder an den Start.