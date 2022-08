Saarland-Pfalz Rallye: Vorschau Pröglhof

Marketing Gasperi Saarland-Pfalz Rallye: Vorschau Pröglhof | 19.08.2022

Neuer Co – neues Glück

Kommendes Wochenende geht es nach dem Heimspiel in Weiz für Luca Pröglhöf wieder in die Ferne. Bei der Saarland-Pfalz Rallye geht es für ihn in die 5. Runde des ADAC Opel Corsa-e Cups. Als Copilotin begleitet ihn diesmal Christina Ettel. Sie bringt viel Erfahrung mit ins Cockpit, aber auch für sie ist das E-Auto eine neue Erfahrung. Auch der Gewichtsvorteil von rund 50kg gegenüber dem bisherigen Co sollte eine gewisse Rolle spielen.