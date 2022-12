Saisonvorschau Luca Pröglhof

Luca Pröglhöf mit seiner Copilotin Christina Ettel freuen sich, die ganze österreichische Rallyemeisterschaft, beginnend mit der Jännerrallye (05.-07. Jänner 2023), mit einem seriennahen Ford Fiesta ST in Angriff zu nehmen. Zusätzlich wurde das Cockpit im vollelektrischen Opel Corsa-e im Team von Stohl Racing und Teamchef Manfred Stohl abgesichert. Hier wird das Duo Pröglhöf/Ettel im Zuge des ADAC Opel e-Rallye Cups bei 8 internationalen Einsätzen an den Start gehen. Das Hauptaugenmerk setzt Luca auf den elektrischen Markenpokal, setzt sich aber mit dem Wunsch ebenfalls Juniorenmeister in Österreich zu werden, hohe Ziele. Diese Realisierung hängt vorrangig von Terminüberschneidungen der beiden Kalender ab.



Der Rallyesport zeigt: Ohne professionelles Team ist es nicht möglich, schnell zu sein. So auch Pröglhöf: „Ich bin froh von Manfred und seinem erfahrenen Team optimal betreut und unterstützt zu werden und freue mich auf die nächste Saison im Elektro-Corsa!“ Durch die jahrzehntelange Erfahrung und Erfolge von Stohl Racing ist dem nichts entgegenzusetzen.



Spannender wird es jedoch in der österreichischen Staatsmeisterschaft zugehen. Luca ergriff die Initiative, um frischen Wind in den Rallyesport zu bringen und junge Techniker zu fördern. Eine grandiose Zusammenarbeit mit der HTL Mödling (größte Schule Europas), Abteilung Fahrzeugtechnik wurde geschaffen. Ziel ist es den theoretisch top ausgebildeten Technikern, die Praxis über ein gemeinsames Motorsportprojekt bereits in der Schullaufbahn näherzubringen. Zusätzlich sollen sie für ihre technische Ausbildung motiviert und die Teamarbeit gestärkt werden! Realisierbar wurde die Idee von Pröglhöf erst durch die Unterstützungzusage der Firma Raytech Automotive, die als Hauptsponor das RayBAT Racing Team gründete und voll und ganz hinter Luca und dem neuartigen Projekt steht. Bestehende Partner und Sponsoren von Luca ziehen gerne ebenfalls weiterhin mit.



„Wir durften Luca bereits in der letzten Saison im E-Cup unterstützen und sehen Tag für Tag sein Engagement für die Technik und den Motorsport. Somit freuen wir uns als Hauptsponsor hinter dem Team und einer Vielzahl zukünftiger Ingenieure zu stehen.“, so Hans Schneider, Geschäftsführung Raytech VertriebsgmbH.



Auch schulseitig wird das Projekt stark gestützt. Alle Arbeitsumfänge und Veranstaltungen werden als schulbezogene Veranstaltung definiert und macht es so den Schülern möglich, direkt bei den Einsätzen vor Ort zu sein, ohne Fehlstunden aufzubauen. Geplant sind 6 Veranstaltungen, bei denen die Schüler die gesamte Betreuung des Rennboliden unternehmen dürfen und erstmals Rennluft schnuppern. Es werden 18-20 Schüler ins Projekt direkt involviert sein, jedoch ist auch eine Einbindung in den Schulunterricht angedacht, so Dr. techn. Klawatsch, Abteilungsvorstand Fahrzeugtechnik: “Wir sind interessiert an einer qualitativ hochwertigen Ausbildung unserer Schüler und somit freuen wir uns ihnen spektakuläre Praxis bereits in der Schullaufbahn bieten zu können. Luca hat es als Jungunternehmer bereits gezeigt, welche Möglichkeiten es nach der HTL für unsere Absolventen gibt.“



Unterteilt wird das Projekt in 3 Teilbereiche:

Bei der Rallyevorbereitung wird das Fahrzeug technisch für den bevorstehenden Einsatz von einer Gruppe an Schülern vorbereitet, organisatorische Prozesse integriert, um top vorbereitet in die Rallye zu starten. Hierzu wird bei der Firma Abocar GmbH ein eigener Schulungs-, und Arbeitsbereich für die Schüler eingerichtet.

Bei der direkten Veranstaltungsbetreuung dürfen die Schüler zeigen, was sie draufhaben und müssen die technische Betreuung und Servicearbeiten am Fahrzeug unter Zeitdruck, in der vorgeschriebenen Zeit durchführen. Sie werden für die Dauer der Veranstaltung vom Unterricht in der Schule freigestellt.

Bei der Nachbereitungsphase wird das Fahrzeug komplett revidiert, ein neues Serviceteam gebildet und ein Erfahrungsaustausch zwischen den Schülern findet statt. Im Anschluss startet ein neuer Kreislauf.



Unterstützt wird das ganze Projekt von erfahrenen „Carchefs“ die mit Rat und Tat den Schülern unter die Arme greif. So der schmunzelnde Techniker Michael Toth: “Ein Rennteam hat viele Synergien zu einem Unternehmen. Somit werden wir die Schüler bestmöglich schulen und fördern. Gefordert werden sie aber bestimmt auch. Es ist spannend zu sehen in welchen Bereichen mache Schüler besonders hervorstechen. Manche können gut schrauben und manche bessere Verantwortung übernehmen oder organisieren. Dies herauszufinden, hilft ihnen bestimmt im weiteren Berufsleben.“



Luca zeigte mit dem Rookie Rallye Team 2021 bereits mit seinem Sieg bei der ORC 2000 Jahreswertung, das durch harte Arbeit es auch für ein junges Team möglich ist, Erfolge zu feiern. Die Teammitglieder stehen bereits kurz nach Absolvierung der HTL mit beiden Beinen im Leben und dürfen z.B. als Projektleiter, Konstruktionsbeauftragte, Entwicklungs-/Prüfstands-Techniker, etc. mehrere Personen in namhaften Unternehmen unter sich führen.



Die Jännerrallye wird bereits als Demoveranstaltung der Schule hergenommen, bei dem die Schüler vorrangig den Ablauf einer Rallye miterleben dürfen.



Wir wünschen dem RayBAT Racing Team, den Schülern der HTL und Pröglhöf viel Erfolg bei der bevorstehenden Saison.