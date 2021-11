Rückschlag für das Bahrain-Raid-Xtreme-Team (BRX) und Sebastien Loeb bei der Vorbereitung auf die Rallye Dakar 2022. Nach einem Zwischenfall bei einem Test, bei dem ein Mechaniker schwer verletzt wurde, zog das Team seine Teilnahme an der an diesem Wochenende stattfindenden Abu-Dhabi-Desert-Challenge zurück.



Der Vorfall hat sich nach Angaben des Teams bereits am 01.11.2021 bei einem Test in Dubai zugetragen. Beim Betanken eines der Autos des Teams sei ein Feuer ausgebrochen. Dabei habe ein Techniker schwere Verbrennungen erlitten.



Der Betroffene sei vor Ort von Sanitätern versorgt und dann mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht worden. Von dort aus wurde er in eine Spezialklinik für Verbrennungen in Dubai transportiert, wo er aktuell behandelt wird.



"Die Gedanken und der Fokus des Teams sind jetzt ganz klar auf das Wohlergehen unseres verletzten Teamkollegen und seiner Familie gerichtet", heißt es in einer Mitteilung des BRX-Teams. "Nach Gesprächen mit dem gesamten Team, einschließlich der Fahrer, haben wir entschieden, dass es nicht angebracht ist, an diesem Wochenende zu starten."



BRX wollte bei der Abu-Dhabi-Desert-Challenge, die als wichtige Generalprobe für die Rallye Dakar gilt, zwei Prodrive Hunter T1+ in der 2022er-Spezifikation für Loeb und Nani Roma einsetzen.



"Wir führen derzeit eine umfassende Untersuchung des Vorfalls durch und arbeiten mit der örtlichen Polizei und der Feuerwehr zusammen, die sofort vor Ort waren", heißt es in der Mitteilung des Teams weiter.



Im Laufe des Monats will BRX sein Test- und Entwicklungsprogramm für die Rallye Dakar 2022 fortsetzen. Diese findet vom 2. bis 14. Januar zum dritten Mal in Saudi-Arabien statt.