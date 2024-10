Ein Mann, ein Name, eine Legende – Rallye-Ass Sepp Haider feiert am Montag, dem 28. Oktober, seine heuer 50 Jahre junge Karriere als spektakulärer „Quertreiber“ in Österreich und rund um die Welt. Sepp Haider feiert in geschlossener Gesellschaft und vor geladenem Publikum, das von prominenten Weggefährten über zu Freunden gewordenen Medienvertretern bis zu professionellen Fotografen reicht. Ort des Geschehens ist das Braugewölbe in der Stiegl-Brauwelt, Bräuhausstraße 9, 5020 Salzburg.



Untermalt wird der Abend „Sepp Haider – 50 Jahre Quer“ mit bewegten Bildern vom weltbekannten Rallyefilmer Helmut Deimel, der unter anderem einen eigenen Sepp-Haider-Film gedreht hat. Und neben einer ebenso spannenden wie sicher launigen Talkrunde, die von F1-Experten Andreas Gröbl geleitet wird, sorgt eine sensationelle Rallye-Ausstellung für Furore. Diese umfasst nicht nur alle Fahrzeuge, die Sepp Haider während seiner Karriere gefahren ist, sondern auch eine beeindruckende Sammlung hochkarätiger Autos aus den verschiedensten Epochen bis hin zu den neuesten R5-Rallye-Boliden.



Folgende Fahrzeuge, mit denen Sepp Haider gefahren ist, werden zu besichtigen sein:



ein original Mercedes Benz 500 SL Rallye, mit dem Sepp Haider den Besten der Besten im Rallye-Zirkus das Fürchten gelehrt hat

ein original JIM BEAM Opel Manta 400 Gr. B, mit dem Sepp Haider durch die Wälder Österreichs getriftet ist

ein original Opel Kadett GSi Gr. A, mit dem Sepp Haider und Copilot Ferdinand Hinterleitner 1998 die Deutsche Rallyemeisterschaft gewonnen haben

ein original Peugeot 306 Maxi Gr. A

ein Opel Kadett GT/E Gr. 4

ein original Salzburg VW Käfer



Das ist jedoch bei weitem nicht alles. Denn dem Ambiente des einzigartigen Abends verleihen noch zahlreiche andere großartige Boliden aus der Rallye-Szene den gebührenden Glanz. Freuen dürfen sich also nicht nur die Ohren der Gäste über das eine oder andere Gschichtl aus Sepp Haiders Karriere, sondern auch deren Augen über nicht alltägliche und daher umso bewundernswertere Ausstellungsstücke!



Im Hinblick auf die bildtechnisch höhere Datenmenge werden die weiteren in der Stiegl-Brauwelt vor Ort zu sehenden Boliden in einer morgen, Freitag, nachfolgenden Aussendung vorgestellt.