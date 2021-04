Sieg für Team Rosberg, Loeb auf Platz drei

Extreme E: Erster Lauf in al-'Ula

Auftakt der neuen Rennserie in Saudi Arabien. Claudia Hürtgen nach erneutem Crash ausgefallen.

Der erste xPrix jener Serie, deren Teamchefs fast bekannter sind als die Fahrer, ging am Ostersonntag mit einem durchaus überraschenden Ergebnis über die Bühne. So ging als Sieger das Duo Johan Kristoffersson/Molly Taylor über die Ziellinie, am Steuer eines Autos von Nico Rosbergs Rosberg Xtreme Racing Team.



Platz zwei belegten Catie Munnings und Timmy Hansen auf ihrem Renner, der von Andretti-United, dem Rennstall von Rennsportlegende Michael Andretti eingesetzt wird.



Nur als Dritter ging das Duo Rallye-Rekordweltmeister Sebastian Loeb und Cristina Gutierrez ins Ziel. Die Fahrer des Teams X44 von Formel 1-Rekordweltmeister Lewis Hamilton galt als Favorit und stand nach dem Qualifying auch auf dem ersten Startplatz ins Rennen.



Glimpflich ging der Lauf für Claudia Hürtgen aus. Die Fahrerin des Abt Cupra XE-Teams erlitt auch während des Rennens einen erneuten Crash und musste aufgeben.