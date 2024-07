Simon Wagner: Staatsmeister-Interview

Am ´vergangenen Wochenende, bei der Rallye Weiz, der vorletzten ORM-Rallye der Saison 2024, konnten sich Simon Wagner und Gerald Winter zum vierten Mal in Folge zu Staatsmeistern krönen. Wir baten Simon zum großen Staatsmeister-Interview.



Simon, am vergangenen Wochenende hast du deinen vierten Staatsmeistertitel in Folge errungen - wie ist das Gefühl?



Ich bin auch heute noch unheimlich stolz und dankbar dafür, dass wir das gemeinsam erreichen konnten. Als wir von der letzten Prüfung zur Zielrampe gefahren sind, habe ich ein Bisschen darüber nachgedacht, dass es vor fünf, sechs Jahren noch unser großer Traum war, einmal mit so einem Auto zu fahren. Und jetzt sind wir viermal hintereinander Staatsmeister geworden - jedes Mal mit dem gleichen Beifahrer (Gerald Winter), immer mit dem gleichen Team (Eurosol Racing), dem gleichen Reifenhersteller (Michelin), dem selben Automobilfabrikat (Skoda). Ich bin einfach nur dankbar - auch wenn es immer sehr viel Arbeit ist und es von außen vielleicht leichter aussieht, als es in Wirklichkeit ist. Ich möchte mich auch nochmal bei den Veranstaltern der Rallye Weiz und all den Helfern bedanken, die nach dem Unwetter am Freitag mitgeholfen und Großartiges geleistet haben. Und ich möchte auch noch einmal Hermann (Neubauer) zu seinem Sieg gratulieren, so wie ich das noch vor der Zielrampe getan habe.



Dein Bruder Julian wurde bei der Rallye Weiz Dritter…



Auch darüber habe ich mich sehr gefreut. Denn damals haben uns alle vorausgesagt, dass es nicht möglich sein wird, dass wir beide im Rallyesport weiterkommen können. Meinem Vater, der uns ja stets geholfen hat, wurde damals gesagt, dass er sich für einen von uns beiden entscheiden muss. Doch wir haben beide die gleichen Voraussetzungen erhalten und jeder hat etwas daraus gemacht. Heuer konnten wir auch den ersten Doppelsieg als Wagner-Brüder feiern, darauf darf man durchaus stolz sein.



Jetzt möchtest du als vierfacher Staatsmeister auch den Junioren im Rallyesport helfen - konkret geht es um etwas, das du dem Gewinner der Achim Mörtl Junioren Rallye Staatsmeisterschaft schenken möchtest - dazu wird es eine gesonderte Aussendung geben, aber kannst du uns bereits ein paar Details vorab verraten?



Ja, es wird zurzeit sehr viel über die Juniorenförderung nachgedacht, was ich sehr begrüße. Und ich möchte den Junioren Staatsmeister zu einem speziellen Event einladen - es geht um das Projekt BKP Driving Events, in das ich involviert bin. Diese Events sind mehrtägig und finden in Schweden auf einem gefrorenen See statt - dort werden wir dann mit Toyota Yaris GR Modellen sehr viel fahren können. Es geht mir darum, dem künftigen Junioren Staatsmeister zu möglichst vielen Fahrkilometern auf einem Allrad-Auto zu verhelfen. Denn er wird später in seiner Karriere, so hoffe ich, dann mit einem Allrad-Auto, etwa einem Skoda Fabia Rally2 unterwegs sein.



Das heißt: Da werdet ihr beide, du und der künftige Junioren Staatsmeister gemeinsam im Auto sitzen und du wirst ihm Fahrtipps geben?



Ja, es sind vier Tage und wir werden ganz viel fahren. Es geht darum, etwas zu lernen und dabei auch Spaß zu haben. Ich möchte ihm auch meine bisherigen Erfahrungen weitergeben - etwa auch in punkto Social Media oder Medienarbeit ganz allgemein.



Ist das quasi ein Einstieg in eine künftige Instruktorentätigkeit - so wie es viele Rallyepiloten bereits getan haben?



Naja, es ist zumindest ein Projekt, das langfristig geplant ist und das man auch buchen kann. Weitere Infos dazu werden wie erwähnt noch folgen.



Wirst du dann auch so etwas wie der persönliche Fahrer-Berater des künftigen Junioren Staatsmeisters?



Also ich möchte jetzt nicht der große Coach werden oder mich als solcher darstellen - aber wenn mich der Junioren Staatsmeister oder jemand anderer etwas fragt, werde ich ihm ganz sicher helfen, so weit ich das halt kann.



Die Achim Mörtl Junioren Staatsmeisterschaft wird erst beim großen ORM-Finale bei der OBM Bucklige Welt Rallye entschieden - auf wen tippst du?



Es können rein theoretisch noch drei Fahrer den Titel erringen, aber wahrscheinlich wird es sich zu einem Duell zwischen Lukas Dirnberger (117 Punkte) und Marcel Neulinger (116) zuspitzen, Nico Neulinger hat mit 89 Punkten noch Außenseiterchancen. Am Saisonbeginn war Lukas Dirnberger vorne, doch dann wurde Marcel Neulinger immer besser…



Interessanterweise sind es mit den Dirnbergers und den Neulingers auch jeweils zwei Brüder…



Ja, wobei Raphael Dirnberger ja bereits einen Rally4 pilotiert. Dass auch beide Brüder Fuß fassen können, haben Julian und ich beweisen können. Und wer am Ende Junioren Staatsmeister wird, verfolge ich gespannt. Tipp möchte ich aber keinen abgeben, da lasse ich mich überraschen.



Für dich geht es jetzt international weiter, in der ERC stehen Rom und die Barum Rallye auf dem Programm - du hast einmal gesagt, dass du nicht vorhast, Staatsmeistertitel zu sammeln - doch ich denke, dass es ja auch für deine Sponsoren wichtig ist, in der ORM zu starten?



Ich würde natürlich gerne mehr internationale Rallyes fahren - zumal ich auch Gefallen gefunden habe an kleineren internationalen Rallyes, weil ich dort etwas Neues sehen und viel dazulernen kann. Doch wie man sieht, ist auch in der ORM das Niveau sehr hoch und es ist nicht so, dass ich in Österreich nichts mehr dazulernen könnte. Und es stimmt natürlich, dass ich mich mit unserem Programm nach unseren Partnern zu richten habe, was ich auch sehr gerne mache. Denn sie haben mir bereits einige sehr tolle Veranstaltungen ermöglicht.



Deine SP-Zeiten in Rom und bei der Barum-Rallye dürften wohl wieder von ‚strengen‘ Experten mit Argusaugen verfolgt werden - fürchtest du dich schon vor deren Urteil? ;)



(lacht) Dazu kann ich nur wiederholen, was ich bereits im Interview mit dem Vollgas-Magazin gesagt habe: In der ERC fahren mittlerweile die weltbesten Rally2-Piloten, dort ist die Leistungsdichte bereits höher als in der WRC2. Diejenigen, die immer alles besser wissen, sollen es selber besser machen als wir. Sie sollen einmal versuchen, das nötige Budget für die ERC aufzustellen. Es haben mir aber auch viele Kollegen gesagt, dass sie unsere Leistung gut finden. Und das sind meist jene, die selbst aktiv sind.



Eine Frage noch zur Rallye-Weltmeisterschaft: Dort scheint man irgendwie nicht so recht zu wissen, in welche Richtung man gehen soll. Was sagst du dazu?



Dazu kann ich nur sagen, dass die WRC selbst für mich als Mega-Rallyefan und Aktiver ein Bisschen undurchsichtig ist. Aber ich denke, dass da irgendwo schlaue Köpfe sitzen und dass die dann hoffentlich auch die richtigen Entscheidungen treffen werden…