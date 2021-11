W4 Rallye: Vorschau Team Bamminger

Ja, jetzt ist es soweit. Mit der W4 Rallye endet die heurige Österreichische Rallyestaatsmeisterschaft. Michael Lengauer mit Co Andreas Thauerböck gehen voll motiviert in den letzten Lauf zur ÖRM. Zum Einsatz kommt wieder der jetzt schon legendäre M1 Subaru STI vom Subaru Bamminger Team.



Und wir haben Großes vor – gilt es doch den 4.Gesamtplatz der letzten W4 Rally zu verteidigen

und weitere wertvolle Punkte in der Staatsmeisterschaft einzufahren. „Schotter und Schnee das ist mein Terrain“, so Iceman Michi Lengauer.



Man darf also wieder gespannt sein.