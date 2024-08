In der laufenden Saison 2024 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) stehen noch vier Rallyes auf dem Programm. Für die erste davon, die Akropolis-Rallye vom 5. bis 8. September in Griechenland, haben die zwei großen Werksteams Toyota und Hyundai jeweils einen Routinier nominiert.



Für Toyota greift der gegen sein Gefühl als Titelkandidat antretende Sebastien Ogier im dritten GR Yaris Rally1 an. Für den achtmaligen Weltmeister wird es beim zehnten Saisonlauf 2024 sein siebter Einsatz. Und Hyundai gibt Dani Sordo eine weitere Chance im dritten i20 N Rally1. Für ihn wird es der dritte Einsatz in dieser Saison.



Ogier tritt in Griechenland als Teamkollege der Toyota-Stammfahrer Elfyn Evans und Takamoto Katsuta an. In der aktuellen WRC-Gesamtwertung 2024 hat der Teilzeitstarter aus Frankreich trotz bisher drei ausgelassener Rallyes seine beiden Vollzeit-Teamkollegen hinter sich. Abgesehen von Ogier fährt auch Titelverteidiger Kalle Rovanperä in diesem Jahr nur eine Teilzeitsaison für Toyota. Der Finne ist für die Akropolis-Rallye in Griechenland nicht vorgesehen.



Ob Ogier im Sinne des WM-Kampfs im Anschluss an die Rallye Griechenland auch die drei weiteren Rallyes im WRC-Kalender 2024 noch fahren wird, das haben er und das Toyota-Team noch nicht entschieden. In der Fahrerwertung liegt Ogier derzeit 27 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Thierry Neuville (Hyundai) auf dem zweiten Tabellenplatz. In der Herstellerwertung liegt Toyota 20 Punkte hinter Hyundai.



Auf Seiten des Hyundai-Teams wird Dani Sordo bei der Akropolis-Rallye in Griechenland der Teamkollege der beiden Stammfahrer Thierry Neuville und Ott Tänak. Was Sordo betrifft, so war er seit seinen beiden diesjährigen WRC-Einsätzen (Portugal und Italien) außerdem noch beim berühmten Bergrennen am Pikes Peak am Start und hat dort einen Klassensieg erzielt. Ob seine WRC-Karriere weitergehen würde, darüber war sich Sordo vor zwei Monaten noch unsicher.



"Ich weiß nicht, ob man mich wieder hier sehen wird. Wir müssen abwarten", sagte Sordo, unmittelbar nachdem er die Rallye Italien auf Sardinien auf dem dritten Platz abgeschlossen hatte. Zum damaligen Zeitpunkt des Jahres waren Portugal und Italien für den 41-jährigen Spanier die beiden einzigen bestätigten WRC-Einsätze 2024. Bei anderen ausgewählten Rallyes in diesem Jahr wurde der dritte Hyundai von Andreas Mikkelsen gefahren.