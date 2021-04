WRC, Rally Croatia

WRC, Rally Croatia | 19.04.2021

Eingetestet!

Johannes Keferböck und Ilka Minor sind längst in Kroatien, wo von 22. bis 25. April der dritte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) abgehalten wird - am Samstag gabs mit dem ŠKODA FABIA Rally2 evo einen Test im Lavanttal inklusive Besuch von Achim Mörtl, am Montag auf einer Strecke in Kroatien.

Eingetestet! Johannes Keferböck und Ilka Minor sind längst in Kroatien, wo von 22. bis 25. April der dritte Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) abgehalten wird - am Samstag gabs mit dem ŠKODA FABIA Rally2 evo einen Test im Lavanttal inklusive Besuch von Achim Mörtl, am Montag auf einer Strecke in Kroatien.