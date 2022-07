WRC Rallye Estland 2022: Toyota bringt Upgrades für den GR Yaris

Obwohl Toyota in der Saison 2022 der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) mit vier Siegen bei sechs Rallyes und souveränen Führungen in allen WM-Wertungen klar die bestimmende Marke ist, lehnt sich das Werksteam des japanischen Hersteller nicht zurück. Bei der Rallye Estland an diesem Wochenende (14. bis 17. Juli) wird Toyota ein Upgrade mit verbessertem Motor und überarbeiteten Heckflügel zum Einsatz bringen.



Damit will man laut Technikchef Tom Fowler vor allem die Höchstgeschwindigkeit des GR Yaris steigern, denn in dieser Teildisziplin seien die Hyundai i20 N aktuell noch besser. "Die Hyundais sind geradeaus schneller als wir. Das bedeutet, dass sie einen besseren Motor haben."



"Ist das nun ein dramatischer Unterschied? Nun, der Unterschied ist messbar, und dann müssen wir daran arbeiten", so Fowler weiter. In den Kurven sei der Toyota hingegen besser, doch bei den nächsten WM-Läufen in Estland, Finnland und Belgien könne der GR Yaris diesen Vorteil weniger gut ausspielen.



"Ich denke, wir alle wissen, dass es in den nächsten drei [WM-Läufen] einige lange Geraden und vielleicht ein paar weniger Kurven gibt", charakterisiert Fowler die kommenden Rallyes, bei denen er mit einer starken Performance rechnet - nicht nur wegen des Heimvorteils von Ott Tänak in Estland und Thierry Neuville in Belgien. "Sie werden in den nächsten paar Rallyes stark sein", erwartet der Technikchef.



Die Veränderung am Heckflügel des GR Yaris spiele im Vergleich zum Motor indes nur eine untergeordnete Rolle. "Der Heckflügel hat etwas mit der Balance des Autos zu tun. Das ist nur eine kleine Anpassung", erklärt Fowler.