Weiz: Bericht nach Tag 1

Vor dem morgigen Entscheidungstag bei der Rallye Weiz 2022 liegen Hermann Neubauer in der ORM und der italienische Champion „Zippo“ in der Historischen FIA-Europameisterschaft in Führung. Im deutschen Opel e-Rally Cup führt der Deutsche Timo Schulz, die Österreicher sind ihm auf P2 und 4 aber dicht auf den Fersen.

Fünf Prüfungen haben die teilnehmenden Teams bei der Rallye Weiz heute verließ heute hinter sich gebracht. In allen drei gesondert gewerteten Bewerben, sowohl der Österreichischen Staatsmeisterschaft, der FIA European Historic Championship sowie dem ADAC Opel e-Rally Cup, stehen die Autos bereits im gesperrten Parc ferme. Morgen geht es mit weiteren acht ultraschnellen Sonderprüfungen in die endgültige Entscheidung.

In der ORM hat sich der erwartete Siegertipp Nr. 1 einen kleinen Vorsprung erarbeitet. Der Salzburger Hermann Neubauer liegt im Ford Fiesta Rally2 in Führung, um die er tatsächlich hart kämpfen musste. Erst ab Sonderprüfung vier in Koglhof konnte er seinen bis dahin härtesten Verfolgern Günther Knobloch (Skoda FABIA Rally“) und Kevin Raith (Ford Fiesta Rally2 etwas enteilen. Und das, obwohl Neubauer diese Prüfung gar nicht gewann, sondern wie auch die fünfte und letzte am heutigen Tag, den Rundkurs in Anger, an den immer stärker werdendenTschechen Adam Brezik im Skoda Fabia R5 abgeben musste. Womit sich Brezik noch vor das steirische Duo setzten konnte und nunmehr morgen als Zweiter startet.

In der 2WD-Klasse hatte der heurige Vierfachsieger Julian Wagner (Opel Corsa Rally4) lange Zeit im Steirer und Markenkollegen Fabian Zeiringer den schwierigsten Part zu bekämpfen. Nunmehr liegt Wagner mit 19 Sekunden Vorsprung vorne und somit auf Kurs Richtung Titel, zu dem ihm ein dritter Platz in Weiz genügen würde. Julian Wagner hat damit auch die momentane Führung in der Junioren-Staatsmeisterschaft inne.

Im Österreichischen Rallye Cup führt Michael Lengauer (Subaru Impreza) vor Christoph Zellhofer (Suzuki Swift ZMX).

Im Cup 2000 liegt Raphael Dirnberger (Ford Fiesta ST) 2,3 Sekunden vor Peter Klamminger (VW Golf Kitcar).

Rallye Weiz 2022, Zwischenstand ORM nach 5 von 13 Sonderprüfungen

Platz Team Nation Fahrzeug Zeit 1. Hermann Neubauer / Ursula Mayrhofer A/A Ford Fiesta Rally2 29:43,8 Min 2. Adam Brezik / Ondrej Krajca CZ/CZ Skoda Fabia R5 +29,1 Sek 3. Günther Knobloch / Jürgen Rausch A/A Skoda Fabia Rally2 +37,2 Sek 4. Kevin Raith / Christoph Wögerer A/A Ford Fiesta Rally2 +47,2 Sek 5. Johannes Keferböck / Ilka Minor A/A Skoda Fabia Rally2 +1:14,3 Min 6. Julian Wagner / Hanna Ostlender A/D Opel Corsa Rally4 +1:46,5 Min 7. Gernot Zeiringer / Bianca Marina Stampfl A/A Ford Fiesta R5 +1:55,8 Min 8. Kris Rosenberger / Sigi Schwarz A/A VW Polo GTI R5 +2:04,7 Min 9. Fabian Zeiringer / Angelika Letz A/A Opel Corsa Rally4 +2:06,4 Min 10. Michael Lengauer / Andreas Thauerböck A/A Subaru Impreza WRX +2:20,8 Min

FIA European Historic Rally Championship (EHRC)

Der italienische EM-Titelverteidiger „Zippo“ geht mit seinem Audi Quattro als Spitzenreiter in den morgigen Samstag. Er konnte den vierfachen Europameister Karl Wagner aus Wien zwar auf Distanz halten, aber keineswegs aus dem Spiel um den Sieg in Weiz nehmen. Der Porsche-Pilot liegt nur 12 Sekunden hinter „Zippo“ und wird morgen dementsprechen angriffslustig ins Rennen gehen. Eine Überraschung aus rotweißroter Sicht ist auch der Weizer Andreas Höfler im Ford Escort RS 2000. Bei seinem „Heimspiel“ hält er als Zehnter einen zwischenzeitlichen, aber hervorragenden Topten-Platz.

Rallye Weiz 2022, Zwischenstand EHRC nach 5 von 13 Sonderprüfungen

Platz Team Nation Fahrzeug Zeit 1. „Zippo“ / Denis Piceno IT/IT Audi Quattro 32:01,2 Min 2. Karl Wagner / Gerda Zauner A/A Porsche 911 SC +12,0 Sek 3. Tibor Erdi jr. / Zsoltan Csökö H/H Ford Sierra Cosworth +39,1 Sek 4. Martin McCormack / Barney Mitchell GB/GB BMW M3 +42,2 Sek 5. Marc Valliccioni / Yoann Raffaelli CH/F BMW M3 +1:25,8 Min 6. Mats Myrsell / Esko Junttila SD/SD Ford Sierra Cosworth +2:04,6 Min 7. Ville Silvasti / Risto Pietiläinen FIN/FIN Lancia Rally 037 +2:19,1 Min 8. Jürgen Geist / Melanie Kalinke D/D Opel Manta 400 +2:28,2 Min 9. Thomas Schulz / Martina Schulz D/D Ford Escort RS 1800 +2:45,6 Min 10. Andreas Höfler / Gernot Hutter IT/IT Ford Escort RS 2000 +3:02,4 Min

ADAC Opel e-Rally CUP

Im Opel e-Rally Cup wurde heute nur vier Prüfungen absolviert. Für die Strom-Boliden waren in Weiz von vornherein nur 12 statt 13 Prüfungen angesetzt. In Führung liegt momentan der Deutsche Timo Schulz. Sehr stark die österreichischen Vertreter. Luca Waldherr ist Zweiter, Luca Pröglhöf geht als toller Vierter in den Samstag.

Rallye Weiz, Zwischenstand Opel e-Rally Cup nach 4 von 12 Sonderprüfungen

Platz Team Nation Fahrzeug Zeit 1. Timo Schulz / Pascal Raabe D/D Opel Corsa e-Rally 26:39,8 Min 2. Luca Waldherr / Peter Müller A/A Opel Corsa e-Rally +18,1 Sek 3. Calle Carlberg / Torbjörn Carlberg SD/SD Opel Corsa e-Rally +18,8 Sek 4. Luca Pröglhöf / Peter Medinger A/A Opel Corsa e-Rally +49,4 Sek 5. Lukas Thiele / Jara Hain D/D Opel Corsa e-Rally +1:01,1 Min 6. Max Reiter / Lina Meter D/D Opel Corsa e-Rally +1:10,4 Min 7. Joe Baur / Fabian Peter D/D Opel Corsa e-Rally +1:26,7 Min 8. Christian Lemke / Jan Bemmann D/D Opel Corsa e-Rally +1:51,7 Min 9. Jari van Hoof / Colin Wils NL/NL Opel Corsa e-Rally +3:02,0 Min 10. Christiana Oprea / Alexi Parteni ROM/ROM Opel Corsa e-Rally +6:01,8 Min

Rallye Weiz 2022, so geht es weiter:

Samstag. 16. Juli 2022

7.15 Uhr Service Out

7.38 Uhr 6. Sonderprüfung Thannhausen I 12,54 Kilometer

8.46 Uhr 7. Sonderprüfung Gollersattel I 12,84 Kilometer

10.09 Uhr 8. Sonderprüfung Thannhausen II 12,54 Kilometer

11.17 Uhr 9. Sonderprüfung Gollersattel II 12,84 Kilometer

12.07 Uhr Regrouping In Weiz

14.07 Uhr Service Out

14.22 Uhr 10. Sonderprüfung RK Naas I 10,76 Kilometer

15.30 Uhr 11. Sonderprüfung Passail I 11,89 Kilometer

16.51 Uhr 12. Sonderprüfung RK Naas II 10,76 Kilometer

17.59 Uhr 13. Sonderprüfung Passail II (Powerstage) 11,89 Kilometer

18.40 Uhr Holding Zone Weiz In

18.55 Uhr Finish Ramp Podium Gasthof Strobl Weiz, Ende der Rallye