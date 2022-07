Weiz Rallye Startschuss

Die Rallye Weiz lässt sich an den Renntagen wettertechnisch nicht in die Karten schauen. So könnte der Hitze von heute morgen Nachmittag zwischenzeitlicher Regen und Gewitter folgen. Bei der Opening Party heute Abend sollten aber optimale Bedingungen herrschen.

Ab heute wird es ernst bei der Rallye Weiz 2022. Wenn ab 13 Uhr Topfavorit Hermann Neubauer & Co. beim Shakedown die letzten Feinabstimmungen an ihren Boliden vornehmen, wird es temperaturmäßig nicht recht heimelig im Auto. Der Sommer zeigt mit 30 Grad im Schatten seine Kraft. Und auch wenn er diese an den Renntagen Freitag und Samstag mit bis zu 27 Grad etwas zu verlieren scheint, so könnte diese Abkühlung für die Piloten gar nicht so erholsam sein, weil nämlich der Grund dafür Gewitter sein dürften. Und wer in der Oststeiermark ein richtiges Wasser marsch von oben miterlebt hat, der weiß, dass in diesem Moment dort alles leichter ist als Autofahren. Schon gar nicht schnell.



Sei‘s wie‘s sei, ändern kann man das Wetter zum Glück noch nicht, und wenn die Rallye Weiz schon sportlich mit der österreichischen Staatsmeisterschaft, der FIA European Historic Rally Championship und dem ADAC Opel e-Rally Cup ein Maximum an Aufregung bietet, dann soll das Wetter ruhig auch seinen turbulenten Beitrag dazu liefern.



Gesichert dürfte der heutige Abend sein. Für die große Rallye Weiz Opening Party ab 19 Uhr in der Europa-Allee sind die angenehmsten Bedingungen vorausgesagt. Turbulent wird’s sicher trotzdem!