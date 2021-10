Während Thierry Neuville und Ott Tänak bei Hyundai auch für die Saison 2022 der Rallye-Weltmeisterschaft gesetzt sind, ist das Rennen um das dritte Cockpit noch offen. In dieser Saison wechseln sich Dani Sordo und Craig Breen am Steuer des dritten Werksautos ab, doch beide sind für 2022 noch ohne Vertrag.



Sordo deutet aber an, dass eine erneute Einigung mit Hyundai über ein Teilzeitprogramm durchaus möglich ist. "Wenn wir etwas machen, wird es zu ähnlichen Bedingungen sein", sagt der 38-Jährige und sagt auf Nachfrage, dass seine Pläne für 2022 "keine Überraschung" sein werden.



Bei Breen stehen die Zeichen hingegen auf Abschied. Der Ire möchte unbedingt eine komplette WRC-Saison bestreiten. Doch dem erteilt Hyundai-Motorsportchef Andrea Adamo eine Absage. "Es ist klar, dass Craig denkt, dass er es verdient hat, Weltmeister zu werden, und es ist klar, dass Hyundai ihm die [komplette] Weltmeisterschaft nicht bieten kann", sagt Adamo.



Breen könnte es zu M-Sport ziehen, wo nach dem Abgang von Teemu Suninen ein Platz frei geworden ist. Besagter Suninen wird bei der Rallye Spanien ein WRC2-Auto von Hyundai steuern und wäre mit seiner Erfahrung vor allem auf Schotter auch ein Kandidat, um sich das Auto mit Sordo zu teilen.



Realistischer ist jedoch, dass neben dem Spanier Oliver Solberg zum Zuge kommt. Der Sohn des Rallye-Weltmeisters von 2003 Petter Solberg hat das nächstjährige WRC-Auto von Hyundai bereits getestet und wird bei der Rallye Spanien zum dritten Mal in dieser Saison mit dem aktuellen Hyundai i20 WRC fahren.