Zellhofer: Testlauf für ÖM in Slowenien

Kurz bevor es in Österreich am Samstag, dem 19. Juni endlich mit der heimischen Rallyemeisterschaft losgeht (den Anfang macht die frühere Schneebergland Rallye, die jetzt Red Stag Rallye Extreme heißt, gefolgt von der Rallye Weiz und der OBM Wechselland Rallye), will der Niederösterreicher Christoph Zellhofer sich noch einmal ordentlich vorbereiten. Also wurde kurzerhand eine Teilnahme an der Rally Velenje beschlossen - natürlich mit dabei: die sehr bewährte Co-Pilotin Christina Ettel und der Prototyp SUZUKI Swift ZMX. Zum letzten Mal aktiv war das Duo Anfang März bei der Blaufränkischland Rallye im Burgenland, wo man ebenfalls getestet hat und dabei einen Klassensieg sowie den sehr guten sechsten Platz in der Gesamtwertung einfahren konnte.

Christoph Zellhofer zu diesem kurzfristig entschiedenen Einsatz:“ Die Eigenheit bei dieser Rallye, die auch zum Mitropa-Cup zählt, ist es, dass man dort nur zwei Sonderprüfungen mit insgesamt 77 Kilometern Länge befährt, die dreimal zu bewältigen sind. Nach jeder zweiten Prüfung wird die Servicezone angefahren, damit hat man die Möglichkeit immer wieder neue Einstellungen durchzutesten und dementsprechende Vergleichswerte im Wettbewerbseinsatz durchzuführen.“

Die Rallye wird ausschließlich auf Asphalt gefahren, die Gesamtlänge beträgt nur 113 Kilometer, damit sind die Wege zwischen den sechs Prüfungen und der Servicezone sehr kurz und damit auch Teilnehmer-freundlich. Die Veranstalter rechnen mit einem Starterfeld von etwas mehr als 100 Mannschaften.

Zeitplan der Rallye am Samstag, 29. Mai 2021:

10:01 Uhr: Start der Rallye aus der Servicezone danach folgen zwei Sonderprüfungen mit je 10,4 bzw. 15,5 Kilometer, die dreimal gefahren werden

16:30 Uhr: Ende der Rallye

Weitere Informationen findet man auf der Homepage.