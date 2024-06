quattrolegende: Vorschau

Von 3. bis 6. Juli 2024 steigt sie wieder - die zur Großveranstaltung mutierte Liebeserklärung an den Audi quattro und alles, was damit zu tun hat. Schon seit einiger Zeit ist die quattrolegende im malerischen St. Gilgen am Wolfgangsee beheimatet - ein wunderbarer Ort, um der Schönheit des Automobils zu frönen. Auf gepflegte, elegante Art und Weise - ohne Raserei und Auspuff-Kracher - weil die Teams dafür jene Streckenteile nützen, die auch dafür vorgesehen und entsprechend abgesichert sind. Rund 300 Teams aus ganz Europa werden mit ihren Schmuckstücken zu jenen Orten fahren, an welchen sie sich verschiedenen Herausforderungen stellen können, vom Beschleunigungsrennen auf dem Flugplatz Gmunden bis hin zur beliebten Fahrt auf die Tauplitzalm.



Fabrizia Pons - weibliche Lichtgestalt des Rallyesports



Zum ersten Mal wird Fabrizia Pons zu den Stargästen der quattrolegende gehören. Pons, die kurz vor der quattrolegende ihren 69. Geburtstag feierte, ist eine der schillerndsten Frauen der Rallyewelt - bekannt sind ihre Siege bei Weltmeisterschaftsrallyes, die sie als Copilotin gemeinsam mit DER Rallyepilotin schlechthin, mit Michèle Mouton im Audi quattro erringen konnte. Weniger bekannt ist, dass sie auch mit Ari Vatanen und vielen anderen erfolgreichen Piloten fuhr, dass sie auch selbst am Steuer saß und dabei ebenso Erfolge erringen konnte. Und dass sie auch in der Gegenwart diesen Sport liebt und vor allem auch lebt - so ist Pons 2024 als Copilotin an der Seite der türkischen Pilotin Burcu Çetinkaya in der türkischen Rallye-Meisterschaft am Start und sie hat heuer an der Seite des Piloten „Lucky“ bei historischen Rallyes bereits vier Siege einfahren können.



Und: Mit einem der beliebten Stammstargäste der quattrolegende, dem zweifachen Deutschen Rallyemeister Harald Demuth konnte Fabrizia Pons 1985 in einem Audi quattro A2 bei der zur Europameisterschaft zählenden Rallye dell’ Isola d’Elba den vierten Platz erringen, 28 Jahre später zündete das italienisch-deutsche Duo bei der Rallylegend San Marino noch einmal den A2.



Apropos Fahrzeug: Ihle Motorsport bringt einen original aufgebauten Audi Sport quattro S1 E1 „RS05“ nach St. Gilgen - das ist genau jenes Auto, mit dem das Duo Michèle Mouton/Fabrizia Pons einst angetreten ist, pilotiert wird das liebevoll aufgebaute Fahrzeug von Wolf Dieter Ihle höchstpersönlich und auch Harald Demuth wird sich hinter das Lenkrad schwingen. Man könnte also sagen: Bei der quattrolegende treffen sie alle wieder aufeinander - und genau so soll es auch sein.



Aus einem wahren Schatz an Erinnerungen und wirklich unglaublich-unterhaltsamen Anekdoten kann auch Rudi Stohl schöpfen - auch er zählt zu den Stammstargästen der quattrolegende, er hat wieder seinen Audi 90 B3 Rallye Rallye quattro Safari im Gepäck, den er natürlich auch stilgerecht bewegen wird. Wer Rudi Stohl kennt, der weiß, dass man mit ihm im Fahrerlager stets ein „Plauscherl“ beginnen kann und dass seine Erzählungen an jene Zeit erinnern, in der dieser Sport eine Faszination auslöste, die auch heute noch ungebrochen scheint.



Vergangenheit und Gegenwart treffen bei Reini Sampl aufeinander - sein neuer Audi quattro S1 E2 R5 ist nämlich die perfekte Symbiose aus legendärer quattro-Technik im Zusammenspiel mit modernster Ausrüstung. So könnte man noch viele weitere Schmuckstücke aufzählen, die bei der quattrolegende bestaunt werden können, etwa den jüngsten Wurf aus dem Hause Dutter Racing, dem Audi TTRS „Rosa Kampfsau Neu“. Die zahlreich erwarteten Fans der quattrolegende können sich auf die quattro-Boliden des Teilnehmerfeldes ebenso freuen wie auch auf tolle Ausstellungsautos, großartige Einzelstücke oder auch moderne Exemplare wie den RS6 Prototypen…



„Väter“ des Audi quattro Erfolgs in St. Gilgen



Einen tiefen Einblick hinter die Kulissen der Erfolgsstory des Audi quattro werden ganz besondere Gäste liefern: Der „quattro-Erfinder“ Roland Gumpert war ab 1981 bei Audi Leiter der Abteilung für Sport und Sonderentwicklung, unter seiner Führung als Rennleiter konnte Audi 23 WM-Rallyes und vier Weltmeistertitel erringen. Prof. Dipl.-Ing. Dr. h.c. Jürgen Stockmar kann man als Gründer der Audi Sport Abteilung bezeichnen, als versierter Techniker war er direkt in die Entwicklung des ikonischen Fahrzeugs involviert, doch der gebürtige Sachse hat auf vielen Gebieten wertvolle Erfahrungen sammeln können, ob als Vorstandsmitglied oder als Journalist und Chefredakteur der Auto Zeitung, um nur ein paar Meilensteine seines Lebenslaufs zu nennen. Dem Auftritt von Stockmar und Gumpert am Donnerstagabend im Festzelt in St. Gilgen dürfen die Teilnehmer der quattrolegende daher mit großer Freude entgegenblicken. Mit Otto Harsch und Franz Braun beehren zudem zwei ehemalige Chefmechaniker des Audi Sport Teams die quattrolegende.



Eine außergewöhnliche Erfolgsstory ist auch jene des Audi RS2 Avant. Die quattrolegende feiert mit dem „Internationalen RS2-Treffen“ dessen 30-jähriges Jubiläum. Das Treffen steigt am Samstag, den 6. Juli auf dem Flugplatz Gmunden - dort werden nicht nur jene rund 30 RS2-Modelle aus dem Feld der quattrolegende zu sehen sein, denn an diesem speziellen Tag sind auch jene RS2-Besitzer herzlich eingeladen, welche sich nicht im Teilnehmerfeld befinden.



In memoriam Chrisi: Weltpremiere mit Thomas Klausner



Eine waschechte Weltpremiere wird das Rallye Team Klausner bei der quattrolegende feiern. Im Gepäck hat das Team jenen Audi Rallye quattro A2 „In Memoriam für Chrisi“, der noch zu Lebzeiten des 2021 leider tödlich verunglückten Christof Klausner neu aufgebaut und vor einigen Wochen im Rahmen einer randvoll besuchten, würdevollen Veranstaltung den vielen Fans präsentiert wurde. Thomas Klausner, einer der beiden Brüder von Christof, wird diesen Audi quattro bei der quattrolegende zum ersten Mal pilotieren. „Chrisi“ war einer der Topstars nicht nur der quattrolegende sondern auch weit über die Grenzen des Landes hinaus - sein sonniges Gemüt in Verbindung mit seiner unbändigen Leidenschaft für das gepflegt schnelle Autofahren wird die quattrolegende auch posthum verzaubern…



Ausstellung, Alpenstraße & „Klausner Rundkurs“ am Flugplatz Gmunden



Das Programm der quattrolegende kurz zusammengefasst: Schon am Donnerstag (4. Juli) werden in St. Gilgen ab zirka 15 Uhr die Teilnehmerfahrzeuge zur „Historischen quattrolegende Ausstellung“ an der Seepromenade erwartet. Am Freitag (5. Juli) werden auf der Tauplitzalm Alpenstraße zwei Gleichmäßigkeitsläufe (9.30 Uhr und 13.30 Uhr) in Angriff genommen, ab zirka 16.30 Uhr kehrt das Feld zurück nach St. Gilgen, wo die Boliden der quattrolegende erneut aus nächster Nähe bestaunt werden können. Am Samstag (6. Juli) übersiedelt das Feld auf den Flugplatz Gmunden - dort steigen zunächst zwei Beschleunigungsrennen (10 Uhr und 12 Uhr), ehe ab 14 Uhr die „Rallye quattro Show“ auf dem neuen „Klausner Rundkurs“ beginnt. Erneut wird das Feld ab zirka 16.30 Uhr die Rückfahrt nach St. Gilgen absolvieren, wo im Anschluss der Zieleinlauf zelebriert wird.



Sowohl für den Freitag als auch für den Samstag gibt es Tagestickets um jeweils 25 Euro, welche Nützliches wie Parkgebühr, Mautgebühr, Shuttlebus/Seilbahn am Freitag und die „Historische quattrolegende Ausstellung“ in St. Gilgen beinhaltet. Für den gesamten Event gibt es ein Wochenendticket um 45 Euro, das quasi alle Vorteile zusammenfasst. Genaue Zuschauer-Informationen sind auf der Website der quattrolegende zu finden: www.quattrolegende.com/quattrolegende/zuseher-informationen



Es versteht sich von selbst, dass die „quattrolegende-Familie“ auch wieder mit einem top aktuellen Merchandising versorgt wird - die begehrten T-Shirts und Kappen können sowohl in St. Gilgen als auch auf dem Flugplatz Gmunden erworben werden.



Auf der Facebook-Seite der quattrolegende (https://www.facebook.com/quattrolegende.audiwelt.wolfgangsee ) wird es nicht nur aktuelle Infos zur Veranstaltung geben, sondern auch ständige Updates mit Fotos, Videos und auch Live-Interviews geben. Wer die Seite der quattrolegende abonniert, kann Live Videos quasi zeitgleich mitverfolgen und ist somit stets auf dem Laufenden.



Was Peter Reischl, dem Obmann des Club quattrolegende International, noch wichtig ist: „Ich bedanke mich jetzt schon bei all unseren Partnern und Sponsoren - allen voran Audi Klaus und 5inline sowie allen weiteren Unterstützern unserer Veranstaltung. Ganz besonderer Dank gilt auch dem Rallyeclub Waldviertel und der Rennsportsicherung Mühlviertel, die uns bei der Umsetzung dieses Events tatkräftig unterstützen. Insgesamt sind es rund 70 ehrenamtliche HelferInnen, ihnen möchte ich ebenfalls schon im Vorfeld ganz herzlichen Dank aussprechen. Wir befinden uns längst schon in den Vorbereitungsarbeiten und wir freuen uns sehr auf die 19. Ausgabe unserer quattrolegende.“