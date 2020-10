Manche Marken sind mehr, als nur ein Aufkleber auf einem Produkt. Sie sind ein Lebensstil, ein Statement, eine Gemeinschaft. Das ist kaum wo stärker der Fall als bei Autos. Wer von uns hat nicht schon mal einem anderen auf der Straße zugenickt, wenn dieser im selben Wagen wie dem eigenen vorbeigerollt ist. Oder aber vielleicht durch eine kleine Handbewegung zu verstehen gegeben, dass man die Felgen erkennt und gut findet. Na und wenn man sich dann auf einem Tuning-Treffen oder einfach nur einem Parkplatz über den Weg läuft, kann die folgende Unterhaltung schon mal ein paar Minuten dauern. Man versteht sich einfach. Durch die simple Tatsache, dass jemand eben das selbe Auto, oder auch nur den selben Satz Felgen wie man selbst für sich ausgewählt hat, schafft eine ganz selbstverständliche Basis; man kennt sich aus, versteht sich.



Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl kann man natürlich als Marke selbst besonders gut zum Ausdruck bringen. So wie etwa DOTZ. Die Felgenmarke aus der ALCAR-Gruppe schart schon seit Jahren im Rahmen der Aktion „DOTZ Team“ Kunden um sich und verschafft ihnen und ihren Autos wertvolle Zeit im digitalen Rampenlicht. Und die Gemeinschaft wächst und wächst. Auch im Frühjahr 2020 etwa kamen wieder einige neue Gesichter dazu. Martin etwa, dessen BMW 3er (F31) mit seiner auffälligen Folierung, dem Air-Ride Fahrwerk und 20 Zoll Suzuka Dark-Felgen im Staggered Fitment definitiv im Gedächtnis bleibt. Oder aber Michael, der in seinen Seat Leon Cupra 280 ebenfalls ein Airlift-Luftfahrwerk eingebaut und dem Wagen mit diversen Anbauteilen, einem individuellen Anstrich und Revvo black edt.-Felgen in 19“ einen ebenso unvergesslichen Look spendiert hat. Und weil aller guten Dinge drei sind, noch ein Beispiel: Natalia, genannt Tashy. Eines von übrigens vielen Mädels im DOTZ-Team, die ihrem Fiat 500 Abarth ebenfalls einen ganz eigenen Look verpasst hat.