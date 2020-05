Inhalt Auch Renault setzt den Rotstift an

Auch Renault setzt den Rotstift an

Renault Auch Renault setzt den Rotstift an | 29.05.2020

15.000 Stellen werden gestrichen

Renault will in den nächsten Jahren rund 15.000 Stellen streichen. Diese "notwendigen Personalanpassungen" seien die Basis für die Rückkehr zu rentablem und nachhaltigem Wachstum, heißt es in einem Strategiepapier des französischen Herstellers.

15.000 Stellen werden gestrichen Renault will in den nächsten Jahren rund 15.000 Stellen streichen. Diese "notwendigen Personalanpassungen" seien die Basis für die Rückkehr zu rentablem und nachhaltigem Wachstum, heißt es in einem Strategiepapier des französischen Herstellers. mid