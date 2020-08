Autonomer Digibus in Koppl

Erstmals nach Fahrplan

Der Demobetrieb in einer Salzburger Gemeinde geht in die nächste Runde, Regelbetrieb für den autonom fahrenden Kleinbus!

Vereinzelte Testfahrten mit dem autonomen Digibus finden in der Salzburger Gemeinde Koppl bereits seit 2017 statt. Nun können Fahrgäste auch regulär nach Fahrplan zusteigen, um die Zukunft des ÖPNV zu erleben. Alle Fahrten damit sind kostenlos!



Noch ist ein Operator an Bord

„Die Erprobung unter realen Bedingungen – auf einer ganz normalen Straße mit verschiedenen Verkehrssituationen inner- und außerhalb des Ortsgebiets mit Steigungen, Linksabbiege-Situationen und mit verschiedensten weiteren Verkehrsteilnehmern – brachte herausfordernde Details in den Bereichen Fahrsicherheit und Selbständigkeit zutage", so Projektleiter Karl Rehrl, Forschungslinienleiter bei Salzburg Research, "die dafür erarbeiteten Lösungen werden nun im Demobetrieb 2020 getestet.“

Wie schon bisher ist aber immer ein Operator an Bord, ohne menschliche Überwachung darf die dritte und neueste Generation des EasyMile EZ10 Shuttles noch nicht auf die Straße. Alleine, weil zwischen den Fahrten desinfiziert wird. Zu den Covid-19-Maßnahmen zählt auch die Beschränkung der Passagierzahl: Drei nicht im selben Haushalt lebende Personen dürefen mitfahren. Wohnen alle gemeinsam, dürfen vier Personen mit. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben.