BMW X6 M Competition

3,8 Sekunden auf 100 km/h

Denn zurückhaltend, dezent oder unauffällig sind Adjektive, mit denen diese Maschine so rein gar nichts am Hut hat. Das Überholprestige auf der Autobahn ist oftmals höher als es dem Fahrer lieb ist. Soll heißen, dass selbst bei StVO-konformer Gangart vorausfahrende Autos auf die rechte Spur flüchten, wenn sie die mächtige Frontpartie im Rückspiegel entdecken. Dabei können die aberwitzigen 625 Pferde unter der riesigen Haube auch einen durchaus sanften Trab anschlagen. So richtig in ihrem Element sind sie freilich im Galopp und verhelfen dem 2,3 Tonnen schweren Allradler in 3,8 Sekunden auf Tempo 100 km/h. Schluss ist bei 250 oder 290 km/h, wenn man sich für das "M Driver's Package" entscheidet. Wer das Gerät einigermaßen normal bewegt, findet mit elf bis 12 Liter Super plus das Auslangen, wer dem 4,4-Liter-Achtzylinder öfter die Sporen gibt, landet auf der nach oben beinahe offenen Richterskala. Wobei der X6 trotz seiner in Relation zu Größe und Gewicht unglaublichen Agilität kein Sportwagen ist, die Physik ist nach wie vor nicht auszutricksen. Und überhaupt ist es mehr das angenehme Gefühl, etwa beim Überholen auf genügend Reserven zurückgreifen zu können, als die Höchstgeschwindigkeit, die hierzulande sowieso nicht einmal im Ansatz ausgefahren werden kann. Was die Vehemenz der Beschleunigung betrifft, ist der X6 M Competition eines der wenigen Autos, das auch mit dem sofort anliegenden Drehmoment eines Elektroautos mithalten kann.