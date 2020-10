Als man bei Seat entschloss, aus Cupra eine eigene Sportmarke zu machen, haben viele den Kopf geschüttelt. 55.000 verkaufte Cupra – vorwiegend Leon – später, sieht man zuversichtlich in die Zukunft. Bei der Präsentation des ersten eigenständigen Cupra-Modells Formentor der neue Vorstandsvorsitzende von Seat und Cupra – Wayne Griffiths – bekannt, dass das neue SUV die Gesamtverkaufszahlen verdoppeln soll. In Österreich möchte man von rund 600 Einheiten in 2019 auf 2.000 in 2021 wachsen.



Cupra Formentor: Sport & Raum

Zum ersten Test stand das derzeitige Topmodell mit 310 PS – ein noch stärkerer Motor soll in absehbarer Zeit folgen – zur Verfügung. Bevor ihr euch jetzt aber gleich von dannen klickt: es gibt auch Börserl-schonendere Motorisierungen. Und die sind richtig umfangreich, so wird es noch heuer als Basis einen 1.5 TSI mit 150 PS und Frontantrieb geben, im ersten Quartel 2021 werden dann ein 150 PS Turbodiesel sowie ein 190 PS Benziner – jeweils auch mit Allrad als Option – und der 1,4 TSI Plug-in Hybrid nachgereicht. Unterhalb des ab sofort erhältlichen Topmodells kommen dann noch ein 245 PS Benziner sowie der stärkere, ebenfalls 245 PS starke Plug-in jeweils mit Frontantrieb. Die ersten Kilometer konnten wir aber mit dem aktuell stärksten Formentor absolvieren, der Fahrspaß überzeugt vom ersten Meter an. Beste Traktion dank Allradantrieb und eine Beschleunigung in 4,9 Sekunden unterstreichen das. Das kompakte SUV mit einer Länge von 4,45 Metern hat aber auch andere Talente, besonders überrascht hat uns das Platzangebot. Der Kofferraum ist mit 420 Litern (450 beim Fronttriebler) durchschnittlich, dafür gibt‘s im Fond ordentlich Platz. Selbst hinter großen Fahrern bleibt es luftig und zwar sowohl bei der Kopf- als auch der Beinfreiheit. Aktuell steht nur der Preis des erwähnten Topmodells fest, der mit 50.990 Euro keine Okasion, aber in Anbetracht der Eckdaten doch fair bemessen ist.