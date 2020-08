Da sind wir mal gespannt!

Kia Rio: Der Neue bekommt Facelift und Strom

Zum Facelift hat der neue Kia Rio auch ein Benzin-Mildhybridsystem bekommen – eine Premiere bei Kia.

Der neue Kia Rio kann sich sehen lassen und feiert zudem eine Premiere: Das Modell mit der Topmotorisierung 1.0 T-GDI 120 (88 kW/120 PS) ist mit einem Benzin-Mildhybridsystem ausgestattet – erstmals bei Kia. Darüberhinaus wurde die gesamte Antriebspalette der vierten Generation des Kleinwagens grundlegend modernisiert und mit neuen Sicherheits- und Infotainment-Technologien ausgestattet.



Frischer Look

Der Kühlergrill des neuen Rio ist nun schmaler, der vordere Stoßfänger tiefer und breiter, dazu kommen neue LED-Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht. Insgesamt sieht das Rio-Gesicht geschmeidiger und entschlossener aus. Zur Auswahl stehen bis zu neun Lackierungen und neue achtspeichige 16-Zoll-Leichtmetallfelgen. Innen neu sind vor allem der größere Touchscreen und eine neue Instrumenteneinheit.



Unter Spannung

Das neue Mildhybridsystem "coDynamics+" besteht unter anderem aus 48-Volt-Lithium-Ionen-Polymer-Batterie und Startergenerator. Dieser unterstützt den Verbrennungsmotor beim Beschleunigen und dient unter bestimmten Bedingungen beim Abbremsen, Bergabfahren oder Ausrollen zur Stromerzeugung. Das bedeutet ingesamt weniger Emissionenund hocheffiziente Energierückgewinnung.

Der Verbrennungsmotor dieses Antriebsstrangs wurde ebenfalls verbessert.



Bei den anderen Motorisierungen wurden die 1,0-Liter-Motoren nicht verändert, die Topmotorisierung hat 16 Prozent mehr Drehmoment als bisher (200 Nm) und der 1,2-Liter-Saugbenziner mit 62 kW/84 PS ist nun unter anderem mit einem Dual-Port-Einspritzsystem versehen.



Top Infotainment

Das neue Infotainmentsystem ist top: größerer Touchscreen (20,2 cm bzw. 8 Zoll), "Kia Live"-Echtzeit-Services wie Wettervorhersagen, Verkehrsinformationen oder auch nahegelegene Parkmöglichkeiten inklusive Preisen und verfügbaren Plätzen. Oder auch Bluetooth-Mehrfachverbindungen.



Zu Ihren Diensten

Zu dem bisher schon üppigen Angebot an Fahrerassistenzsystemen gesellen sich nun – je nach Modellvariante – eine Reihe weiterer Dienstboten dazu: Stauassistent (Lane Follow Assist, LFA), Ablenkungswarner bei stehendem Verkehr (Leading Vehicle Departure Alert), Totwinkelwarner mit aktivem Lenkeingriff (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, BCA), adaptive Geschwindigkeitsregelanlage mit Stop-and-Go-Funktion oder auch Querverkehrswarner hinten inklusive Notbremsfunktion (Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist, RCCA).



Tolles Preis-Leistungsverhältnis

Den neuen Kia Rio gibt es wie bisher in fünf Ausstattungsvarianten (Neon, Titan, Silber, Gold, GT-Line). Die Einstiegsversion Neon (ab € 14.290) bietet bereits unter anderem Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Klimaanlage, Zentralverriegelung und Bremsassistenten.



Der neue Rio ist ab sofort bestellbar, die ersten Fahrzeuge kommen im Oktober nach Österreich.