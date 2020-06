Donkervoort D8 GTO-JD70 vorgestellt

Donkervoort D8 GTO-JD70 vorgestellt | 19.06.2020

Ein Flitzer zum Geburtstag

Wenn das nicht ein nettes Geburtstagsgeschenk ist: Zum 70. von Firmengründer Joop Donkervoort entwickelten seine Mitarbeiter den D8 GTO-JD70. Der wird exakt 70 Mal gebaut. Und hat es wirklich in sich.

Dank der weniger als 700 Kilogramm "Lebendgewicht" hat die optimierte Endurance-Race-Version des 415 PS starken 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbomotors von Audi Sport leichtes Spiel mit dem mit klassischen Sidepipes ausgestatteten Flitzer. Der D8 GTO-JD70 sei nicht ausschließlich für die Rennstrecke bestimmt, sondern auch für öffentliche Straßen, heißt es. Das Ausnahme-Gefährt sprintet in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, nach 7,7 Sekunden ist er auf 200, und die Spitze liegt bei 280 km/h.



"Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ist ein Donkervoort mit Servolenkung lieferbar", vermelden die Auto-Enthusiasten stolz. Damit sei das Fahren weniger anstrengend, das traditionelle Lenkgefühl eines Donkervoort bleibe aber erhalten. Zudem nennt Donkervoort den JD70 stolz den "ersten 2G Sportwagen der Welt" ... was freilich nichts mit Mobilfunktechnik zu tun hat. Er soll so hohe Kurvenspeeds erreichen, dass bis zu 2G horizontal auf den Fahrer wirken.



Die Preiseliste für den D8 GTO-JD70 startet bei 163.636,36 Euro plus Mehrwertsteuer. Die ersten der 70 Exemplare wurden bereits ausgeliefert. mid/rhu