Erster Blick aufs neue Batmobil

Erster Blick aufs neue Batmobil | 05.03.2020

1960er Batmobil trifft Mad Max

Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Matt Reeves gewährt uns einen ersten Blick auf das neue Batmobil, mit dem Robert Pattinson auf Verbrecherjagd gehen wird.

Es ist schon länger klar, dass der neue Batman-Streifen, der am 25. Juni 2021 in die Kinos kommen soll, erneut eine ganz andere Richtung einschlagen wird als es die letzten Teile getan haben, in denen Christian Bale die Fledermaus mimen durfte. Das wird umso deutlicher, wenn man sich diese ersten Bilder des nächsten Batmobils näher ansieht, die Matt Reeves über Twitter mit der Welt geteilt hat.



Auf den ersten Blick wirkt es dabei wie eine brachiale Mischung aus dem kultigen Batmobil aus den 60ern und einem Gefährt direkt aus dem Mad Max-Universum. Jedenfalls sieht es jetzt ganz entscheidend mehr nach einem Auto, als nach einem Panzer aus, wie es in den Christopher Nolan-Filmen der Fall war.