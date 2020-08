Ford Kuga 2,0 EcoBlue Hybrid Vignale im Test

Ford Kuga 2,0 EcoBlue Hybrid Vignale im Test | 19.08.2020

Luxuriöser Neustart

Die dritte Generation des Kölner SUV wurde von uns in der Topversion Vignale gefahren. Hinter dem edlen Kühlergrill: Der 150 PS starke Diesel mit Mildhybrid-Unterstützung. Wird die Verbrauchsangabe im Alltag erreicht?

Nachdem wir niemanden auf die Folter spannen wollen, lösen wir es gleich auf: Zumindest fast lassen sich die 5,1 Liter Werksangabe erreichen. Bei entspannter Fahrweise wurden 5,5 Liter Diesel im Schnitt nachgetankt. Im sorglosen Alltag, wenn Termine wichtiger sind als der leichte Fuß am Gaspedal, kommt man mit 6,5 Litern aus.



Knarzen vs. feine Details

Für den ersten Test mit der dritten Generation des Kompakt-SUV, wir befinden uns in der 4,6-Meter-Klasse, haben wir von Ford die Vignale-Version mit dem zwei Liter großen Mildhybrid-Diesel mit 150 PS ausgefasst. Weniger Luxus tut es für die Flotte natürlich auch. Motorisch sollte man mit dem 120PS starken Diesel auskommen, bei der Ausstattung empfehlen wir Cool&Connect. Das Navi mit Sprachsteuerung, Park-Pilot vorn und hinten oder FordPass Connect inklusive Live-Traffic-Verkehrsinformation sind da bereits enthalten. Noch dazu löst der Vignale seinen Luxusanspruch nicht vollständig ein: Genau dort, wo man sich abstützt, um den 8-Zoll-Touchscreen treffsicher bedienen zu können, ist die Dekorleiste so dünn, dass es jedes Mal knarzt. Darf gern nachgebessert werden!



Wirklich toll finden wir dagegen das Platzangebot für die hinteren Fahrgäste und den großen Kofferraum. Auch das volldigitale Cockpit-Display - Ford rühmt dessen Freiform-Technologie - gefällt. Trotz riesigem Panoramadach schafft es Ford, auch noch ein Brillenfach im Dachhimmel unterzubringen. Die Kombination findet man selten. Fein: Es gibt einen USB-und einen USB-C-Steckplatz sowie eine uneinsehbare Smartphone-Ablage.



Techische Daten Testmodell:

Hubraum | Zylinder: 1.997 cm3 | 4

Leistung: 150 PS (110 kW)

Drehmoment: 370 Nm bei 2.000–2.500/min

0–100 km/h | Vmax: 9,6 s | 194 km/h

Getriebe | Antrieb: 6-Gang man. | Vorderrad

Ø-Verbrauch | CO2: 5,1 l D | 135 g/km (EU6d-T)

Kofferraum | Zuladung: 502–1.534 l | 475 kg

Basispreis | NoVA: 42.200 € (inkl.) | 4 %



Das gefa?llt uns: Die edle Optik des Vignale hat schon was ...

Das vermissen wir: ein knarzfreies Interieur

Die Alternativen: Honda C-RV, Mazda CX-5, Toyota RAV4, VW Tiguan