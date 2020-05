Gatling-Auspuff und Flügeltüren am Lada

Das ist Russen-Tuning vom Allerfeinsten

Die verrückten Tuner aus der russischen Garage 54 hatten genug von der vierflutigen HOLZ-Abgasanlage (!) für ihren Lada. Es wurde Zeit für etwas Neues ... etwas mit mehr Feuerkraft.

Tuning - egal in welchem Teil der Erde - ist der ultimative, automotive Ausdruck von Individualität. Wie man seinen fahrbaren Untersatz gestaltet und seinen eigenen Vorstellungen anpasst, kann viel aussagen; über einen selbst, seine Einstellung, seine Vorlieben und beizeiten auch die Tiefe der eigenen Geldbörse. Es kann aber auch einfach der automobil gewordene Beweis dafür sein, dass ihr zu viel Zeit und Metallstücke übrig hattet und damit einfach etwas Lustiges anstellen wolltet. Zum Beispiel einen Auspuff in Form einer Gatling-Gun (auch Mini-Gun genannt).



Eben das taten die verrückten Tuner aus der russischen Garage 54. Ihr Lada - ein Langzeitprojekt - stand ihnen einfach schon viel zu lange unmodifiziert in der Ecke herum. Also beschlossen sie, seinen ohnehin schon rabiaten Look samt ausgestellter Radkästen, Flügeltüren und auf (!) dem Kofferraumdeckel montierten Lautsprechern, um eine neue Abgasanlage zu bereichern. Seht euch das Video für alle Details und eine Hörprobe an. Keine Sorge: Es gibt englisches Voice-Over.