Genf 2020: BMW Concept i4 enthüllt

Elektro-Nieren

BMW hat auf der „Genfer“ Pressekonferenz das BMW i4 Concept vorgestellt. Und ja: Es hat gigantische Nieren.

Van Haaydonk – der BMW Designchef – präsentierte auf der für Genf geplanten Pressekonferenz das BMW Concept i4. Ein, seiner Aussage nach, sehr nah an der Serienversion angelehntes Konzeptfahrzeug, bei dem BMW-Fans wohl vor allem auf eines gespannt waren – die Nase. Und ja: die großen Nieren, die uns wohl auch für den „normalen“ Vierer erwarten, der leider noch nicht gezeigt wurde, sind auch beim kommenden i4 wohl unumgänglich.

Der Rest ist soweit schon bekannt: rund 600 Kilometer Reichweite nach WLTP und anständig Power sollen für „Freude am Fahren“ sorgen. Innen wartet ein für BMW gänzlich neues Interieur, das mit seinen im Konzeptauto stramm nebeneinanderstehenden, zwei leicht gebogenen Bildschirmen etwas an aktuelle Mercedes Cockpits erinnert. Wir sind gespannt, wie das in der Serie dann aussieht.