Werk Mazda gewährt 500 Euro Comeback-Bonus | 06.05.2020

Mit dem Comeback-Bonus gibt es bei Mazda in Österreich jetzt auf alle lagernden Fahrzeuge zusätzlich zu allen anderen Aktionen 500 Euro Preisnachlass. In Summe können Mazda Kunden so bis zu 6.400 Euro sparen.

Jetzt, wo die Schauräume endlich wieder offen sind, lockt der japanische Hersteller mit einem besonderen Zuckerl: Für jeden lagernden Mazda, egal ob Neufahrzeug, Tageszulassung oder Vorführwagen, gibt es noch bis Ende Juni den 500 Euro Comeback-Bonus zusätzlich zu allen anderen Aktionen.



Addiert man also die bereits bestehenden Nachlässe aus Finanzierungs-, Versicherungs- und Eintausch-Boni ergibt sich dadurch je nach Modell ein Kundenvorteil zwischen 3.700 und 6.400 Euro.



Auf die einzelnen Modelle heruntergebrochen bedeutet das (inkl. Comeback-Bonus, Gebrauchtwageneintausch, Leasing- und Versicherungsabschluss) folgende, maximale Preisersparnisse:

Mazda2: 3.700 Euro

Mazda3: 4.000 Euro

Mazda CX-30: 4.500 Euro

Mazda CX-5: 4.700 Euro

Mazda MX-5: 4.700 Euro

Mazda6: 6.400 Euro



Das führt gleichzeitig zu attraktiven Leasingraten. Den CX-30, Mazdas Newcomer im SUV-Segment, gibt es damit schon zu einer günstigen monatlichen Rate von 109 Euro, sofern man den Leasing-Deal auch gleich mit Eintausch und Versicherung kombiniert.



Gültig ist die Aktion bei Kaufabschluss bis Ende Juni.