Neues IAA-Konzep vorgestellt

VDA Neues IAA-Konzep vorgestellt | 16.06.2020

Große Pläne in München

Vom Main an die Isar: Nachdem die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) dem langjährigen Veranstalter Frankfurt am Main den Rücken gekehrt hat, soll München jetzt zum langfristigen Nabel der Auto-Welt werden. Mindestens zweimal soll die Automesse am neuen Schauplatz in der bayerischen Metropole stattfinden.

