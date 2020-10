Prior Design hat den M4 gerettet - oder?!

Es war absehbar: Riesen-Nieren-Alternative in Arbeit

Die neue Nase des kommenden 4er Coupé und Cabrio, aber eben auch des BMW M4 und M3 sind wohl einer der designtechnisch größten Aufreger der letzten Jahre. Die einen lieben die Riesen-Nieren, die anderen hassen sie. Letzteren wird durch Tuner geholfen werden - Prior Design aus Deutschland macht den Anfang.

BMW steht hinter seiner polarisierenden Design-Entscheidung für die 4er-Reihe. Ob man die nun liebt oder hasst, der große Kühlergrill wird uns wohl auf absehbare Zeit erhalten bleiben. Zumindest in Hinblick auf die Autos, die direkt aus den Werken rollen. Denn im Grunde von Tag 1 nach der Vorstellung der Autos weg schwirrten immer wieder mal Renderings durchs Netz, die das Problem mit den Riesen-Nieren zu lösen versucht haben. Die waren aber freilich alle rein fiktive Fingerübungen findiger Photoshop-Künstler. Was wir in dem Video weiter unten nun allerdings sehen, sind überaus konkrete Entwürfe für ein Bodykit, das tatsächlich so in Produktion gehen wird.



Sie stammen aus der Feder des in Deutschland ansässigen Veredlers Prior-Design, die fürs Erste einzig und allein die Front des Autos überarbeiten. Heißt auch: Für künftige M4-Besitzer wäre der Wechsel auf die neuen Nieren ein Leichtes - plug and play quasi. Allerdings scheint man sich bei Prior selbst noch nicht ganz sicher, wie die perfekte M4-Nase dann so aussieht. Unser Favorit ist jedenfalls die Version aus dem Bild oben, bei der im Grunde einfach die Nase des aktuellen BMW 8er auf den M4 gepappt wurde. Ganz ehrlich: Für unsere Augen sieht das so VIEL besser aus ...