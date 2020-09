Roadshow durch Österreich

Citroën tourt mit Kunst-Installation

Der international bekannte Künstler Michael Pendry setzt in sechs österreichischen Städten das Markenlogo kunstvoll in Szene.

Die Kunstwerke von Michael Pendry werden auf jeder Station der Roadshow zu sehen sein. Citroën hat mit der österreichischen Designerin Sabine Karner noch einen weiteren Star an Bord – das Personal vor Ort wird von ihr eingekleidet.



Auch automobile Stars dabei

Zwei besondere Fahrzeuge begleiten den Tross, der jeweils auf hoch frequentierten Plätzen Halt macht: Ein Citroën Typ H – der Klassiker wurde zwischen 1947 und 1981 produziert – dient als Merchandising Truck und einer als Food Truck. An den Oldtimern kommt man also kaum vorbei. Bei der Roadshow gibt es sogar etwas zu gewinnen. Gemeinsam mit der VAMED Vitality World werden zwei 1.000-Euro-Gutscheine verlost.



Die Tour-Stopps

04.9. – 06.9 Klagenfurt Strandbad Klagenfurt, Metnitzstrand 2

11.9. – 12.9 Innsbruck Vorplatz Sillpark, Museumsstraße 38

08.9. – 19.9. Salzburg Contipark, Schranne, Mirabellplatz 5/1

24.9. – 26.9. Wien Museumsquartier

30.9 – 01.10. Linz Hauptplatz

16.10. – 17.10 Graz Shopping City Seiersberg



Umfangreiche Covid-19 Maßnahmen sind bei der Roadshow umgesetzt worden, Besucher werden um ausreichend Abstand und Handhygiene gebeten. Möglichst sollen Masken getragen werden.