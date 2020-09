Wir schenken euch den Allrad Katalog 2020

Sichert euch 100+ Seiten Allrad, vollkommen kostenlos

Wir schenken euch 200 Exemplare des brandneuen Allrad Katalog 2020; ein exklusives Geschenk von uns für euch, unsere treuen (und neuen) Motorline.cc-Leser!

Seit Anfang des Jahres gehört motorline.cc zum A&W Verlag. So manch Veränderung ist euch seitdem bestimmt schon aufgefallen. Und wir haben noch viel vor - eine stärkere Verzahnung und Integration unserer diversen anderen Magazine beispielsweise. Eines davon ist der ALLRAD-Katalog; Jahr für Jahr eine geballte Marktübersicht zu allem, was auf unserern Straßen (heutzutage mindestens) einen Motor hat und damit alle vier Räder antreibt.



Nächste Woche erscheint die nächste Ausgabe davon. Und 200 Stück davon möchten wir euch schenken! Ja, einfach so. Weil wir dankbar dafür seid, dass ihr uns nach wie vor die Treue haltet und das einfach mal belohnen wollen. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist schnell sein und uns eure Daten hinterlassen: Es gilt "first come, first serve".