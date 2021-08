10. Auflage der ARAL-Studie

Die Lust am Auto ist ungetrübt: 40 Prozent der befragten Personen in Deutschland beschäftigen sich ganz konkret mit einem Autokauf in den kommenden 18 Monaten – beim Interesse sind E-Autos und Verbrenner gleichauf

Die Lust am Auto ist ungetrübt: 40 Prozent der befragten Personen in Deutschland beschäftigen sich ganz konkret mit einem Autokauf in den kommenden 18 Monaten – beim Interesse sind E-Autos und Verbrenner gleichauf

Zum 10. Mal hat ARAL die Studie "Trends beim Autokauf" durchgeführt. Die bereits erwähnte starke Beschäftigung der Befragten mit einem Autokauf ist schon Mal eine Erwähnung wert: Immerhin sind 40 Prozent der zweithöchste Wert seit Ersterhebung der Studie. In den Jahren bisher lag der Wert meist zwischen 18 und 26 Prozent.



„Das Auto hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren“, meint Patrick Wendeler, Vorstandsvorsitzender von Aral. „Das Interesse der Kunden an einem Neuwagen war selten so hoch wie heute und die Bereitschaft wächst, für neue Antriebstechnologien auch mehr zu bezahlen. Für uns ein klares Zeichen, dass die E-Mobilität weiter an Fahrt gewinnen wird.“



Ein Anzeichen für einen Paradigmenwechsel ist der Mittelpunkt des Kaufinteresses: Erstmals liegen Verbrenner und Elektroautos gleichauf. Allerdings – und hier hinkt die Realität noch ein wenig hinterher – werden an Elektroautos immer höhere Ansprüche gestellt. Konkret: Die Kunden erwarten sich 680 Kilometer Reichweite von einem Auto, das seine Kraft aus Batterien schöpft. Außerdem: Nur 31 Prozent würden mehr als eine Stunde zum Aufladen warten wollen, ganze 63 Prozent hätten gern Ladestopps von 30 Minuten oder darunter.



Die Markenwahl: Audi und Volkswagen stehen bei der Beliebtheit gleichauf an der Spitze, auf Platz 3 führt die ARAL-Studie BMW, Mercedes folgt mit deutlichem Rückstand.