Wie erwähnt teilt sich das Testfeld in gewohnter Manier in zwei Dimensionen. Eine davon ist auch gleichzeitig die meistverkaufte in unseren Breitengraden: 195/65 R15. Umso besser, dass sich just hier die vier "sehr empfehlenswerten" Pneus finden, die da wären: Dunlop Winter Response 2, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 und Vredestein Wintrac. Sie liefern allesamt eine ausgewogene Top-Performance und unterscheiden sich nur in Details. Ein Beispiel: Dunlop und Vredestein zeichnen sich durch besonders geringen Kraftstoffverbrauch aus, müssen im Gegenzug aber Goodyear den Vortritt lassen, wenn es um die Performance bei nasser Fahrbahn geht.



Um Details geht es auch im elf Reifen umfassenden 195er-Mittelfeld. Wenn es wo hapert, dann hier vor allem wieder mal bei der Haftung auf nasser Fahrbahn. Ein Problem, das wir so schon zur Genüge von früheren Winterreifen-Tests kennen. Andere aber haben andere Problemzönchen, wie etwa das Trockenhandling oder den Verbrauch. Am Ende sind sie aber alle noch solide Reifen. Ein wenig kritischer wird es in dieser Dimension höchstens beim Kumho Wintercraft WP51, der als einziger mit "bedingt empfehlenswert" beurteilt wurde. Kerbl: "Ein knappes Ergebnis – wäre der Reifen auf trockener Fahrbahn eine Spur besser gewesen, hätte es für ein 'empfehlenswert' gereicht, trotz leichter Schwächen bei Nässe. Ärgerlich für Kumho, denn in allen anderen Kriterien kann der Wintercraft WP51 problemlos mit dem Mittelfeld mithalten."