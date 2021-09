Alle Infos zum caravan Salon Austria

Anfänglich gerne als Randgruppe des Tourismus bewertet, hat sich Camping längst einen Sonderstatus, basierend auf Reise, Outdoor, Mobilität, Umweltbewusstsein und Sport, erarbeitet. Camping bedeutet, mit Ruck- und Schlafsack die Welt zu bereisen, aber auch mit dem Expeditions-Lkw am Baggersee im Nachbarort zu verweilen. Immer öfter wird Camping zu einer Lebensform, Stichwort „Vanlife?. All diese Facetten und noch viele mehr zeigt der „Caravan Salon Austria? in einer bisher ungekannten Vielfalt.



Die Basis dafür bilden unterschiedliche Themenschwerpunkte, die nicht nur alle Altersklassen abdecken, sondern auch alle Größen von Reisekassen und Zeitreserven. Damit ist von vornherein garantiert, dass all jene, die sich binnen weniger Stunden einen Überblick verschaffen wollen, genauso auf ihre Kosten kommen wie jene, die sich nur mal schnell die Fahrzeuge, die in die engere Wahl kommen, an einem Ort anschauen wollen. Wer alle Neuheiten und Innovationen sehen will, und zwischendurch gerne die eine oder andere kulinarische Pause einlegen möchte, tut hingegen gut daran, mehrere Tage für den Besuch des „Caravan Salon Austria? einzuplanen.



Ein großes Angebot bietet der „Caravan Salon Austria? nicht nur hinsichtlich der Technik, sondern auch für die beim Camping besonders wichtigen Emotionen. Ob nur als Gast beim Reise-Kino, das die Gäste mit in alle Welt nimmt, oder mittendrin auf mehr als 500 österreichischen Bauernhöfen, auf denen „Bauernleben“ herrlich ruhige und einmalig schöne Stellplätze bereithält, gilt es für jeden selbst zu entscheiden.



Am Puls der Zeit und in Wels bereits auf zahlreichen Ständen zu erleben ist der Trend in Richtung „Themencamping?. Schon jetzt offerieren die Hersteller spezielle Fahrzeuge und Ausrüstungsgegenstände für Wanderer /Kletterer, Radfahrer, Taucher, Skifahrer oder Surfer, um nur einige Bereiche zu nennen. Noch recht neu ist, dass immer mehr Campingplätze mit eigenen Bereichen für die unterschiedlichsten Sportarten locken und so sicherstellen, dass man mit Menschen campt, die ähnliche Interessen verfolgen. Während diese Konzentration in der Hotellerie schwierig und teuer ist, entwickelt sie sich beim Camping mit genau jener Leichtigkeit, die das moderne „Nomadentum“ auszeichnet.



Messeleiterin Petra Leingartner: „Mit dem Caravan Salon Austria 2021 sind wir in jeder Hinsicht am Puls der Zeit. Wir machen uns den Camping-Boom zunutze und zeigen auf, welch großes Potenzial hier noch schlummert. Camping erlaubt es uns, ohne große Vorbereitungen die eigene Freizeit extrem effizient zu nutzen, durch das ständig weiterwachsende Angebot kommt dieser Urlaubsart quer durch alle Altersklassen immer mehr Bedeutung zu.“



Daten und Fakten zum Caravan Salon Austria:

Mittwoch, 20., bis Sonntag, 24. Oktober 2021

Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr

Sonntag von 10 bis 17 Uhr

Alle Infos zur Messe unter www.caravan-wels.at

Karten sind bereits über oeticket verfügbar