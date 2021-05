Alpine legt die A110 Legende GT 2021 als Sammlerstück auf

Streng limitierte Auflage von 300 Stück

Als besonderes Schmankerl gilt die limitierte Sonderedition der A110 mit dem Namen Legende GT 2021. Hier heißt es: viel Sport, viel Luxus, und laut Renault somit prädestiniert für den direkten Weg in Sammlergaragen.

Jetzt ist es nicht so, dass zwischen den einzelnen A110-Varianten die riesigen Unterschiede wären. Aber es sind ja immer die Details, die ein Auto zu etwas besonderem machen. Und in diesem Fall liegt das Spezielle in der Kombination aus der Ausstattung des noblen Ablegers Legendé und dem Motor aus der A110S.



Im Innenraum erwarten den Piloten sechsfach verstellbare Sabelt Comfort-Ledersitze in Amber Braun oder Schwarz. Die ledernen Türverkleidungen und die Ziernähte am Lenkrad sind in Braun oder Grau gehalten. Glanz-Carbon an Mittelkonsole, Instrumentenblende und Lüftungsdüsen und eine nummerierte Plakette unterhalb der Mittelkonsole sollen die Exklusivität des Modells unterstreichen. Die Serienausstattung umfasst etwa eine Einparkhilfe vorne und hinten, Rückfahrkamera und das Focal-Audiosystem.



Den Antrieb übernimmt der 215 kW/292 PS starke Motor der A110S. Alpine verspricht vollmundig "eine nie dagewesene Balance von Komfort und Leistung". Der 1,8-Liter-Turbomotor stellt sein maximales Drehmoment von 320 Newtonmeter schon bei 2.000 U/min bereit. Leichtbauweise und das Doppelkupplungsgetriebe ermöglichen eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 4,4 Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h.



Preislich geht es bei 76.000 Euro los, und wer jetzt Lust bekommen hat – über die Alpine-App kann auch diese A110 reserviert werden.