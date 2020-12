And the Mini-Auto-Oscar goes to ...

And the Mini-Auto-Oscar goes to ... | 04.12.2020

Modellauto-Wettbewerb: So sehen Sieger aus

Aus der Kategorie "and now for somethings completely different": Zum 30. Mal hat die Zeitschrift "Modell Fahrzeug" die Auszeichnung "Modellfahrzeug des Jahres" vergeben. In diesem Jahr wurden die Mini-Oscars erstmals virtuell gekürt.

