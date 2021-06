Angelehnt an den Le Mans Rennwagen

Weitere Details zur Spezifikation und Leistung des Valkyrie AMR Pro werden noch 2021 veröffentlicht. Mit einer angestrebten Rundenzeit von 3 Minuten und 20 Sekunden auf der 13,6 km langen 24-Stunden-Rennstrecke von Le Mans, könnte der Valkyrie AMR Pro mit den führenden LMP1-Fahrzeugen um den Gesamtsieg beim größten Langstreckenrennen der Welt kämpfen.



Der Chief Executive Officer von Aston Martin, Tobias Moers, meint: „Das gesamte Aston Martin Valkyrie-Programm war ein außergewöhnliches Abenteuer der Ingenieurskunst. Als Ausdruck der Leidenschaft und des Know-hows, die bei Aston Martin und seinen engsten technischen Partnern zu finden sind, ist der Valkyrie AMR Pro ein unvergleichliches Projekt, eine echte Rennstreckenversion ohne Regeln. Der Valkyrie AMR Pro ist ein Beweis für Aston Martins Einsatz für pure Leistung, und diese Performance-DNA wird sich in unserem zukünftigen Produktportfolio wiederfinden. Nichts anderes sieht so aus, nichts anderes klingt so, und ich bin mir absolut sicher, dass nichts anderes so fahren wird!“



Neben zwei Prototypen werden nur 40 Exemplare aufgelegt, alle sind mit einer Linkslenkung ausgerüstet. Im vierten Quartal 2021 sollen die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden.