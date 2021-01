Buchtipp zu Connected Cars

Voll vernetzt?

Barbara Wimmer geht schonungslos mit dem "Internet of Things" ins Gericht und deckt auf, warum Kunden genau hinsehen sollten, wenn mit Konnektivität geworben wird.

Bereits im Debüt-Krimi von Barbara Wimmer standen vernetzte Autos im Mittelpunkt. Im Sachbuch „Hilfe, ich habe meine Privatsphäre aufgegeben“ kommt die Cyber-Journalistin wieder darauf zurück. Vom gehackten Jeep bis zum Tesla, dem aus der Ferne Berechtigungen entzogen werden, wenn man ihn nicht in der Markenwerkstätte warten lässt.



Nachvollziehbar erklärt wird das „Internet of Things“ (IoT) nicht nur an Autos, sondern auch am Smart Home, vernetztem Spielzeug etc. Übrigens: Laut Insidern steht das „S“ in IoT für Security (Sicherheit). Wie, kein „S“ zu sehen? Tja …

mitp-Verlag, ISBN 978-3-7475-0164-1.