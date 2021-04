Der Cupra Formentor ist nun ausgezeichnet schön

Red Dot Award für das schnittige SUV

Heuer ging der Red Dot Award in der Kategorie Produktdesign an das erste eigenständige Modell von Seats Sub-Marke Cupra.

Die Jury, bestehend aus 50 internationalen Experten, die jeden Anwärter individuell beurteilen, zeigten sich vor allem von der Mischung aus Alltagstauglichkeit und Platzangebot sowie Leidenschaft und Emotion eines High-Performance-Fahrzeugs beeindruckt, was schlussendlich den Auslöser für die Verleihung des Red Dot Awards an den Cupra Formentor war.



Der „Red Dot Award“ in der Kategorie Produktdesign wird alljährlich für das beste Produkt des Jahres vergeben und zeichnet außergewöhnliche Gestaltungsqualität hinsichtlich Ästhetik, Funktion, Smartness und Innovation aus. Der Evaluierungsprozess basiert auf einer Reihe an Kriterien, die der Orientierung dienen. Verfeinert wird er durch die jeweilige Expertise einzelner Juroren. Das Bewertungsschema berücksichtigt Innovationsgrad, Funktion, Ergonomie, symbolische und emotionale Komponenten sowie ökologische Aspekte. Umso beeindruckender also, wenn man bedenkt, dass Cupra als eigenständige Marke gerade Mal drei Jahre alt ist.