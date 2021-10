Der bZ4X ist Toyotas erstes E-Auto

Grundsätzlich muss man über Toyota wissen, dass man sich dort bei wirklich jedem Detail etwas überlegt. Und wenn es auch nur die kleinste Beilagscheibe ist. So verwundert es keinen wirklich, dass das erste rein batterieelektrisch betriebene Vehikel viele neue Ansätze hat, die allesamt den typischen Toyota-Anstrich tragen: durchdacht, ausgereift und haltbar. Alles startet natürlich mit einer eigens entwickelten Plattform. Unter dem Kürzel „bZ‘‘ („beyond zero‘‘) bringt Toyota künftig eine ganze Reihe batterieelektrischer Fahrzeuge auf den Markt. Den Anfang macht der bZ4x, der sich ab Jänner 2022 reservieren lässt. Wir sehen: Auch der scheinbar wirre Name hat System.



Verantwortlich für Designfreiheiten und Platzverhältnisse ist die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge ausgelegte neue, modulare Plattform e-TNGA, die Toyota gemeinsam mit Subaru entwickelt hat. Die Batterie wird dabei als Teil des Fahrgestells unter dem Fahrzeugboden montiert, was mit einem niedrigen Schwerpunkt, einer guten Gewichtsverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse und einer hohen Karosseriesteifigkeit einhergeht. Allradantrieb gibt es optional, dann sitzt nicht nur an der Vorder- sondern auch an der Hinterachse ein E-Motor. So oder so fasst der Kofferraum des Fünfsitzer-SUV 452 Liter Ladevokumen.