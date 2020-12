Der nächste DS4 kommt aus Rüsselsheim

"Designed in Paris, made in Germany"

Seitdem Opel zu PSA gehört, spielt die Musik der französischen Edelmarke DS auch im hessischen Rüsselsheim. Der neue DS 4 wird dort gefertigt. Er ist im Hause DS Automobiles die neue Kreation im C-Premium-Segment.

Das erste jemals in Deutschland gebaute DS-Modell vereint Pariser Design und deutsche Präzision nach dem Motto: "Designed in Paris, made in Germany". Der DS 4 soll in seiner Klasse neue Maßstäbe in Sachen Spitzentechnologien setzen und ein neues Kapitel in der Geschichte der französischen Marke einläuten.



Als Wegbereiter einer neuen Generation an Fahrzeugen von DS haben die Designer der jungen Pariser Marke, die von Citroen abstammt, den DS 4 auf einer innovativen Plattform entwickelt, die mehr Freiheit bei der Gestaltung und der Verknüpfung avantgardistischer Technologien ermöglichen soll. Die neue Version der EMP2-Plattform ist dank modularem Aufbau für unterschiedliche Antriebsstränge geeignet.



Sie führt außerdem die Idee des "dynamischen Komforts" weiter: Der Einsatz vieler technischer Lösungen sowie völlig neu gestaltete Aufhängungs- und Lenkungskomponenten sollen einen beispiellosen Fahrkomfort ermöglichen. Dazu dient insbesondere die steife Karosserie.



Die Plattform wurde konzipiert, um einen Plug-in-Hybrid-Antriebsstrang der neuesten Generation einzubauen, ohne das Platzangebot im Cockpit zu beeinträchtigen. Ein turbogeladener 180-PS-Vierzylindermotor wird mit einem 110-PS-Elektromotor und einem EAT8-Getriebe kombiniert, um eine Systemleistung von 165 kW /225 PS zu erreichen.

Um wichtige Informationen für den Fahrer bestmöglich darzustellen, verfügt der neue DS 4 über das DS Extended Head-up-Display. Die neue Technologie projiziert die wichtigsten Fahrinformationen vermeintlich direkt auf die Straße. Mithilfe einer optischen Täuschung werden die Daten vermeintlich etwa vier Meter vor der Windschutzscheibe im direkten Blickfeld des Fahrers dargestellt. Dieser erste Schritt in Richtung Augmented Reality hat für den Fahrer den Vorteil, dass er die Augen nicht von der Straße abwenden muss.



Und auch für gute Luft ist gesorgt: Ein innovatives Belüftungssystem mit sehr kompakten Öffnungen und unsichtbaren Lamellen sorgt für ein angenehmes Raumklima. Über DS Air kann der Luftstrom für eine optimale Richtwirkung nach oben und unten gelenkt werden. Das System funktioniert wie ein herkömmlicher Belüfter. Dank seiner vertikalen Kompaktheit hat er ein schlankes Erscheinungsbild, das es ermöglicht, im Inneren des DS 4 ein klares Design zu präsentieren.