Die WWCOTY Gewinner 2025

Insgesamt waren 81 Kandidaten im Rennen, um eine der WWCOTY-Kategorien zu gewinnen. Sie alle müssen die Anforderung erfüllen, zwischen Januar und Dezember 2024 auf mindestens zwei Kontinenten oder in 40 Ländern auf den Markt gekommen zu sein.



Alle Fahrzeuge stehen für herausragende Leistungen in den Bereichen Sicherheit, Fahrverhalten, Technologie, Komfort, Effizienz, Umweltverträglichkeit, Preis-Leistungs-Verhältnis und Gleichstellung.



Dies ist die 15. Ausgabe der WWCOTY Awards. Die Organisation besteht aktuell aus 82 Motorjournalistinnen aus 55 Ländern auf fünf Kontinenten. Es ist die einzige rein weibliche Jury in der Automobilindustrie weltweit. „Die Arbeit war nicht einfach, in diesem Jahr gab es mehr Anwärter als je zuvor“, so Marta García, Präsidentin des Women's Worldwide Car of the Year. „Die WWCOTY-Auszeichnungen sind ein Maßstab für Millionen von Käufern in aller Welt.“



Die sechs Gewinner gehen in die letzte Runde, in der der Gewinner der höchsten WWCOTY-Auszeichnung ermittelt wird. Das Women's Worldwide Car of the Year wird am 6. März um 00:00 Uhr (neuseeländische Zeit; 12.00 mittag am 5. März in Österreich), zwei Tage vor dem Internationalen Frauentag, auf dem Women's Worldwide Car of the Year Youtube Channel veröffentlicht.



Zwei weitere Auszeichnungen

Zeitgleich mit der Bekanntgabe der Besten in jeder Kategorie gibt WWCOTY auch die Gewinner zweier wichtiger Auszeichnungen bekannt: den Best Tech Award für die beste Technologie in der Automobilwelt und den Sandy Myhre Award für die Marke, die sich am meisten für Frauen einsetzt.



2025 Women's Worldwide Car of the Year Gewinner



Stadtmodell: Mini Cooper

Kompakter SUV: Kia EV3

Großes Auto: Audi A6 e-tron

Großer SUV: Hyundai Santa Fe

4x4 und Pick-up: Toyota Land Cruiser

Perfomance- und Luxuswagen: Porsche Panamera

Auszeichnung für beste Technik: BYD

Sandy-Myhre-Preis: Volvo

Mini Cooper. Bestes Stadtmodell

Der Mini Cooper zeichnet sich durch seine Agilität und sein Fahrgefühl aus. Sein Fahrverhalten erinnert an Go-Kart-Rennen. Der 3,88 m lange Mini Cooper ist mit Verbrennungs- und Elektromotoren erhältlich. Er ist schnell im Stadtverkehr und macht Spaß auf kurvigen Strecken, wo seine geringen Abmessungen von Vorteil sind. Der Innenraum verbindet perfekt Retro-Details mit modernsten Technologien.



Kia EV3. Bester kompakter SUV

Dies ist ein 4,30 Meter langer, 204 PS starker, 100% elektrischer Kompakt-SUV. Er kann mit zwei Batterien betrieben werden, die eine Reichweite von 436 km bzw. 605 km zulassen. Derzeit ist er nur mit Vorderradantrieb erhältlich, obwohl eine Version mit zwei Motoren und Allradantrieb erwartet wird. Er bietet ein gutes Verhältnis von Qualität, Ausstattung und Preis.



Audi A6 e-tron. Bester Großwagen

Die elektrische Limousine mit fast 5 Metern Länge ist in zwei Karosserievarianten erhältlich: mit fünf Türen als Sportback und als Kombi, Avant. Es gibt Versionen mit Hinterrad- und Allradantrieb sowie einen besonders sportlichen S6. Die zugelassene Reichweite beträgt über 700 km. Er zeichnet sich durch seine Leistung, seinen geräumigen Innenraum und die Qualität seiner Materialien und Oberflächen aus.



Hyundai Santa Fe. Bester großer SUV

Der Santa Fe der fünften Generation ist ein großer SUV mit bis zu sieben Sitzplätzen. Er ist als Plug-in-Hybrid und als Benzin-Elektro-Hybrid erhältlich. Das geräumige Fahrzeug mit einer Fülle von praktischen Funktionen wird mit Allradantrieb angeboten und hat einige Möglichkeiten und Features, unwegsames Gelände und Pisten zu bewältigen.



Toyota Land Cruiser. Bester 4x4

Der Land Cruiser der Serie 250 ist ein klassisch gestylter Geländewagen. Die Karosserie hat 5 Türen, ist 4,92 m lang und bietet 7 Sitzplätze. In einigen Ländern wird er von einem Turbodieselmotor angetrieben und ist bald mit einem leichten Hybridsystem erhältlich. Die Einführung der elektrischen Lenkunterstützung ermöglichte die Integration von Sicherheitssystemen wie dem Spurhalteassistenten.



Porsche Panamera. Bestes Leistungs- und Luxusauto

Der Panamera ist der Luxus-Pkw von Porsche. Er hat 5 Türen und wird in zwei Längen angeboten. Die Standardlänge beträgt über 5 Meter, die Executive 5,20 Meter. Es gibt ihn mit Benzinmotor und als Plug-in-Hybrid. Heckantrieb und Allradantrieb sind ebenfalls erhältlich. Die Mindestleistung liegt bei über 350 PS, die Höchstleistung bei fast 800 PS.



BYD. Auszeichnung für die beste Technik

BYD hat mit seiner Blade-Batterietechnologie einen großen Sprung in der E-Mobilität gemacht. Die LFP-Batterien (Lithium-Ferrophosphat) bieten eine höhere Energiedichte, mehr Sicherheit, geringeres Brandrisiko, längere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Akkus und eine größere Reichweite. Mit dem DM (Dual Mode)-System hat BYD auch einen Durchbruch in der Plug-in-Hybridtechnologie erzielt.



Volvo. Sandy Myhre Award für die engagierteste Marke für Frauen

Volvo hat sein Engagement für Frauen schon lange unter Beweis gestellt. Das Unternehmen hat einen hohen Frauenanteil in der Belegschaft und setzt seit 1995 schwangere Dummys für die Sicherheit ein. Im Jahr 2023 ging Volvo eine Partnerschaft mit Girls Who Code ein, einer Organisation, die sich für die Überwindung der Geschlechterkluft in der Technologie einsetzt.